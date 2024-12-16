Армія РФ обстріляла Куп'янськ — є загиблий та поранений

Російські війська вдарили вдень 16 грудня по житловому сектору Купʼянська Харківської області: одна людина загинула, ще одна отримала важкі поранення.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області, при цьому одна людина загинула, а інша отримала важкі поранення.
- Армія РФ контролює всі дороги до міста та використовує FPV-дрони для атак на автівки, що намагаються наблизитися до нього.
- Наразі у місто Куп'янськ дуже складно потрапити навіть з гуманітарною допомогою через дії російських загарбників.
Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, «один цивільний чоловік загинув, ще один — госпіталізований до медичної установи у важкому стані. Дані осіб встановлюються».
Пошкоджені житлові будинки. На місці працюють екстрені служби.
Битва за Куп'янськ триває
Про ситуацію навколо міста розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.
Він офіційно підтвердив, що російські загарбники контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього.
Станом на сьогодні у цей населений пункт вкрай складно дістатися навіть гуманітарним вантажам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-