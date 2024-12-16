Армія РФ обстріляла Куп'янськ — є загиблий та поранений

Російські війська вдарили вдень 16 грудня по житловому сектору Купʼянська Харківської області: одна людина загинула, ще одна отримала важкі поранення.

Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, «один цивільний чоловік загинув, ще один — госпіталізований до медичної установи у важкому стані. Дані осіб встановлюються».

Пошкоджені житлові будинки. На місці працюють екстрені служби.

Битва за Куп'янськ триває

Про ситуацію навколо міста розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Він офіційно підтвердив, що російські загарбники контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього.

Станом на сьогодні у цей населений пункт вкрай складно дістатися навіть гуманітарним вантажам.