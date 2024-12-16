Армія РФ обстріляла Куп'янськ — є загиблий та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Куп'янськ — є загиблий та поранений

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп’янськ
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Російські війська вдарили вдень 16 грудня по житловому сектору Купʼянська Харківської області: одна людина загинула, ще одна отримала важкі поранення.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області, при цьому одна людина загинула, а інша отримала важкі поранення.
  • Армія РФ контролює всі дороги до міста та використовує FPV-дрони для атак на автівки, що намагаються наблизитися до нього.
  • Наразі у місто Куп'янськ дуже складно потрапити навіть з гуманітарною допомогою через дії російських загарбників.

Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, «один цивільний чоловік загинув, ще один — госпіталізований до медичної установи у важкому стані. Дані осіб встановлюються».

Пошкоджені житлові будинки. На місці працюють екстрені служби.

Битва за Куп'янськ триває

Про ситуацію навколо міста розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Він офіційно підтвердив, що російські загарбники контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього.

Станом на сьогодні у цей населений пункт вкрай складно дістатися навіть гуманітарним вантажам.

На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів, — розповів Бесєдін.

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