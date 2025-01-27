Розвідка Британії заявила про розширення армією РФ плацдарму поблизу Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії заявила про розширення армією РФ плацдарму поблизу Куп'янська

Ministry of Defence
окупанти
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Російські окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи до міста.

Головні тези:

  • Британська розвідка підтвердила розширення плацдарму армії РФ неподалік Куп'янська.
  • Російські війська намагаються контролювати логістичні шляхи до міста, що становить загрозу для національної безпеки.
  • Ситуація на Харківщині залишається напруженою: українські захисники відсувають росіян до кордону, поповнюючи обмінний фонд та захоплюючи ворожих бойовиків.

Росія розширила плацдарм на березі річки Оскіл під Куп'янськом

Російські війська поступово розширили плацдарм в Харківській області на західному березі річки Оскіл неподалік Куп'янська.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Зазначається, що цей плацдарм було створено наприкінці листопада 2024 року. При цьому повідомляється, що з того часу російські війська мали тактичне просування в цьому районі.

У розвідці Британії інформують, що армія Росії зараз зосереджена на селищі Дворічна, а також на населеному пункті Західне, що розташоване за 4 км на захід від річки Оскіл.

Також наголошується, що таким чином ворог намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, який також розташований на цій річці, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста та, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні маршрути постачання до міста, — повідомляє британська розвідка.

Ситуація на Харківщині

Раніше у ЗСУ розповіли, що російська армія намагалася форсувати річку Вовча, що на Харківщині.

Однак під час цього ворожого штурму українським захисникам вдалося поповнити обмінний фонд та захопити у полон понад 10 окупантів.

Водночас речник бригади "Хартія" заявив, що на Харківщині Сили оборони потроху відсувають росіян до кордону. Він зазначив, що останні декілька місяців постійно проходить операція, де бригада разом із суміжними підрозділами, ГУР та 92-ю бригадою відсуває противника.

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