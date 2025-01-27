Розвідка Британії заявила про розширення армією РФ плацдарму поблизу Куп'янська

Росія розширила плацдарм на березі річки Оскіл під Куп'янськом

Російські війська поступово розширили плацдарм в Харківській області на західному березі річки Оскіл неподалік Куп'янська.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Зазначається, що цей плацдарм було створено наприкінці листопада 2024 року. При цьому повідомляється, що з того часу російські війська мали тактичне просування в цьому районі.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 27 January 2025.



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У розвідці Британії інформують, що армія Росії зараз зосереджена на селищі Дворічна, а також на населеному пункті Західне, що розташоване за 4 км на захід від річки Оскіл.

Також наголошується, що таким чином ворог намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, який також розташований на цій річці, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста та, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні маршрути постачання до міста, — повідомляє британська розвідка. Поширити

Ситуація на Харківщині

Раніше у ЗСУ розповіли, що російська армія намагалася форсувати річку Вовча, що на Харківщині.

Однак під час цього ворожого штурму українським захисникам вдалося поповнити обмінний фонд та захопити у полон понад 10 окупантів.

Водночас речник бригади "Хартія" заявив, що на Харківщині Сили оборони потроху відсувають росіян до кордону. Він зазначив, що останні декілька місяців постійно проходить операція, де бригада разом із суміжними підрозділами, ГУР та 92-ю бригадою відсуває противника.