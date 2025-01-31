Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд подав до Ради законопроєкт щодо ратифікації Рамкової угоди між Україною та Великою Британією, спрямованої на розвиток оборонного виробництва.

Що передбачає військова угода між Україною та Великою Британією

За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння, — пояснив Шмигаль. Поширити

Прем’єр-міністр підкреслив, що ці ремонтні бази розміщуватимуться в Україні.

Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги, — додав голова уряду. Поширити

Що відомо про історичну угоду між Україною та Великою Британією

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

Відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії.

Також він об’єднає експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я та хвороб, агротехніка, космос і дрони, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.

Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна, для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.