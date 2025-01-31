Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд подав до Ради законопроєкт щодо ратифікації Рамкової угоди між Україною та Великою Британією, спрямованої на розвиток оборонного виробництва.
Головні тези:
- Зміцнення обороноздатності та безпеки України через угоду з Великою Британією
- Угода про 100-річне партнерство та збільшення обсягів військової допомоги від Британії
- Підтримка України у вступі до НАТО та підвищення рівня співпраці у сфері морської безпеки
- Розвиток економічних та торговельних зв'язків між країнами для сприяння сталому розвитку
- Запуск нових ініціатив у сфері науки, технологій, енергетики та боротьби з інформаційними загрозами
Що передбачає військова угода між Україною та Великою Британією
Прем’єр-міністр підкреслив, що ці ремонтні бази розміщуватимуться в Україні.
Що відомо про історичну угоду між Україною та Великою Британією
Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.
Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".
Відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії.
Також він об’єднає експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я та хвороб, агротехніка, космос і дрони, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.
Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна, для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.
Зміцнення обороноздатності.
Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.
Побудова партнерства у сфері морської безпеки.
Посилення економічного та торгівельного співробітництва.
Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.
Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності.
Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.
Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій.
Використання потенціалу соціокультурних зв'язків.
Співробітництво з питань міграції.
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