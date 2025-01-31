Британія надасть Україні 2 млрд фунтів на закупівлю ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія надасть Україні 2 млрд фунтів на закупівлю ППО

Денис Шмигаль
Прапор Британії
Read in English

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд подав до Ради законопроєкт щодо ратифікації Рамкової угоди між Україною та Великою Британією, спрямованої на розвиток оборонного виробництва. 

Головні тези:

  • Зміцнення обороноздатності та безпеки України через угоду з Великою Британією
  • Угода про 100-річне партнерство та збільшення обсягів військової допомоги від Британії
  • Підтримка України у вступі до НАТО та підвищення рівня співпраці у сфері морської безпеки
  • Розвиток економічних та торговельних зв'язків між країнами для сприяння сталому розвитку
  • Запуск нових ініціатив у сфері науки, технологій, енергетики та боротьби з інформаційними загрозами

Що передбачає військова угода між Україною та Великою Британією

За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння, — пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ці ремонтні бази розміщуватимуться в Україні.

Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги, — додав голова уряду.

Що відомо про історичну угоду між Україною та Великою Британією

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

Відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії.

Також він об’єднає експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я та хвороб, агротехніка, космос і дрони, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.

Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна, для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.

  • Зміцнення обороноздатності.

  • Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.

  • Побудова партнерства у сфері морської безпеки.

  • Посилення економічного та торгівельного співробітництва.

  • Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.

  • Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності.

  • Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.

  • Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій.

  • Використання потенціалу соціокультурних зв'язків.

  • Співробітництво з питань міграції.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії заявила про розширення армією РФ плацдарму поблизу Куп'янська
Ministry of Defence
окупанти
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ухвалила нові санкції проти Білорусі після "виборів" президента
Уряд Великої Британії
Британія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?