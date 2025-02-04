Сили ППО знешкодили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Вранці 4 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час нової атаки РФ на Україну жодний з російських дронів не досяг своєї цілі. 37 ворожих безпілотників вдалося знищити, а ще 28 — локаційно втрачені.
Головні тези:
- Армія РФ використала 65 ударних безпілотників різних типів для нової атаки.
- Внаслідок повітряного нападу ворога постраждали Сумщина та Черкащина.
Атака РФ на Україну 4 лютого — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 3 лютого.
Для цієї атаки ворог використав 65-ма ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, — Росія.
3-4 лютого до знищення повітряних цілей армії РФ були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що 28 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Українські воїни зазначають, що негативних наслідків не зафіксовано.
Попри це, наголошується, що внаслідок нової атаки армії РФ постраждали Сумщина та Черкащина.
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