Сили ППО знешкодили всі дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
пілот

Вранці 4 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час нової атаки РФ на Україну жодний з російських дронів не досяг своєї цілі. 37 ворожих безпілотників вдалося знищити, а ще 28 — локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Армія РФ використала 65 ударних безпілотників різних типів для нової атаки.
  • Внаслідок повітряного нападу ворога постраждали Сумщина та Черкащина.

Атака РФ на Україну 4 лютого — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 3 лютого.

Для цієї атаки ворог використав 65-ма ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, — Росія.

3-4 лютого до знищення повітряних цілей армії РФ були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Окрім того, наголошується, що 28 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Українські воїни зазначають, що негативних наслідків не зафіксовано.

Попри це, наголошується, що внаслідок нової атаки армії РФ постраждали Сумщина та Черкащина.

Фото: facebook.com/kpszsu

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