Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії РФ

Протягом 3 лютого втрати російських окупантів у живій силі склали 1270 осіб. Окрім того, українські захисники знешкодили 18 танків, 24 бойові броньовані машини, а також 66 артилерійських систем.

Втрати армії РФ станом на 4 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 842 930 (+1 270) осіб,

танків — 9 938 (+18) од,

бойових броньованих машин — 20 709 (+24) од,

артилерійських систем — 22 655 (+66) од,

РСЗВ — 1 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 003 (+92),

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 921 (+123) од,

спеціальної техніки — 3733 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ зазначає, що 3 лютого на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинула 139 КАБ та застосувала 2241 дрон-камікадзе.

Ба більше, противник здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 138 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай Харківської області; Сіверськ, Закітне, Торецьк, Клебан-Бик, Олександрівка, Сергіївка, Удачне, Одрадне, Багатир, Розлив, Новий Комар, Новопіль Донецької області. Поширити

Протягом 3 лютого українські ракетні війська та артилерія уразили 9 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби армії РФ.