Генштаб ЗСУ повідомляє про масштабні втрати армії РФ

Протягом 3 лютого втрати російських окупантів у живій силі склали 1270 осіб. Окрім того, українські захисники знешкодили 18 танків, 24 бойові броньовані машини, а також 66 артилерійських систем.
Головні тези:
- Українські ракетні війська та артилерія нанесли удари по районах зосередження особового складу та техніки, знищивши два пункти управління армії РФ.
- За даними Генштабу, противник здійснив понад 6000 обстрілів лише протягом 3 лютого.
Втрати армії РФ станом на 4 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 842 930 (+1 270) осіб,
танків — 9 938 (+18) од,
бойових броньованих машин — 20 709 (+24) од,
артилерійських систем — 22 655 (+66) од,
РСЗВ — 1 269 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 003 (+92),
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 921 (+123) од,
спеціальної техніки — 3733 (+2).
Генштаб ЗСУ зазначає, що 3 лютого на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинула 139 КАБ та застосувала 2241 дрон-камікадзе.
Ба більше, противник здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 138 — із РСЗВ.
Протягом 3 лютого українські ракетні війська та артилерія уразили 9 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби армії РФ.
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