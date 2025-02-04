Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии РФ

В течение 3 февраля потери российских окупантов в живой силе составили 1270 человек. Кроме того, украинские защитники обезвредили 18 танков, 24 боевые бронированные машины, а также 66 артиллерийских систем.

Потери армии РФ по состоянию на 4 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 842 930 (+1 270) человек,

танков — 9 938 (+18) ед,

боевых бронированных машин — 20 709 (+24) ед,

артиллерийских систем — 22 655 (+66) ед,

РСЗО — 1 269 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 003 (+92),

автомобильной техники и автоцистерн — 35 921 (+123) ед,

специальной техники — 3733 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 3 февраля на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросила 139 КАБ и применила 2241 дрон-камикадзе.

Более того, противник совершил более шести тысяч обстрелов, из них 138 — из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Боровая, Бочково, Песчаное, Барановка, Загрызовое, Кондрашовка, Зеленая Роща Харьковской области; Северск, Закотное, Торецк, Клебан-Бык, Александровка, Сергеевка, Удачное, Отрадное, Богатырь, Разлив, Новый Комар, Новополь Донецкой области. Поделиться

В течение 3 февраля украинские ракетные войска и артиллерия поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских системы, а также две радиоэлектронной станции борьбы армии РФ.