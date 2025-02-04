Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение 3 февраля потери российских окупантов в живой силе составили 1270 человек. Кроме того, украинские защитники обезвредили 18 танков, 24 боевые бронированные машины, а также 66 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожив два пункта управления армии РФ.
  • По данным Генштаба, противник совершил более 6000 обстрелов только в течение 3 февраля.

Потери армии РФ по состоянию на 4 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 842 930 (+1 270) человек,

  • танков — 9 938 (+18) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 709 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 22 655 (+66) ед,

  • РСЗО — 1 269 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 003 (+92),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 921 (+123) ед,

  • специальной техники — 3733 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 3 февраля на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросила 139 КАБ и применила 2241 дрон-камикадзе.

Более того, противник совершил более шести тысяч обстрелов, из них 138 — из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Боровая, Бочково, Песчаное, Барановка, Загрызовое, Кондрашовка, Зеленая Роща Харьковской области; Северск, Закотное, Торецк, Клебан-Бык, Александровка, Сергеевка, Удачное, Отрадное, Богатырь, Разлив, Новый Комар, Новополь Донецкой области.

В течение 3 февраля украинские ракетные войска и артиллерия поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских системы, а также две радиоэлектронной станции борьбы армии РФ.

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