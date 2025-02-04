Генштаб ВСУ сообщает о масштабных потерях армии РФ

В течение 3 февраля потери российских окупантов в живой силе составили 1270 человек. Кроме того, украинские защитники обезвредили 18 танков, 24 боевые бронированные машины, а также 66 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожив два пункта управления армии РФ.
- По данным Генштаба, противник совершил более 6000 обстрелов только в течение 3 февраля.
Потери армии РФ по состоянию на 4 февраля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 842 930 (+1 270) человек,
танков — 9 938 (+18) ед,
боевых бронированных машин — 20 709 (+24) ед,
артиллерийских систем — 22 655 (+66) ед,
РСЗО — 1 269 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 003 (+92),
автомобильной техники и автоцистерн — 35 921 (+123) ед,
специальной техники — 3733 (+2).
Генштаб ВСУ сообщает, что 3 февраля на фронте произошло 110 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросила 139 КАБ и применила 2241 дрон-камикадзе.
Более того, противник совершил более шести тысяч обстрелов, из них 138 — из РСЗО.
В течение 3 февраля украинские ракетные войска и артиллерия поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских системы, а также две радиоэлектронной станции борьбы армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-