ЗСУ почали використовувати нову 1000-фунтову авіабомбу — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ почали використовувати нову 1000-фунтову авіабомбу — відео

Су-27
Джерело:  online.ua

Як повідомляють видання The Aviationist та Osinttechnical, українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові (454 кг) бомби Mark 83. Їх вдалося адаптували під комплект планування та корекції JDAM-ER.

Головні тези:

  • На новому відео українських воїнів можна побачити момент скидання високоточних плануючих авіабомб на позиції армії РФ.
  • ЗСУ могли отримати спеціальний варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів, створений для їхніх потреб.

Що відомо про бомби Mark 83

Іноземні фахівці та аналітики звернули увагу на відео, яке нещодавно оприлюднила 39 бригада тактичної авіації.

На ньому можна помітити, як український Су-27 скидає пару високоточних плануючих авіабомб на позиції армії РФ.

Що важливо розуміти, до цього було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 та GBU-64, відповідно.

Офіційний Вашингтон жодного разу не згадував про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів.

На переконання експертів, США могли його виготовити спеціально для потреб Сил оборони України.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) є спеціальним комплектом, який перетворює звичайні вільноспадні бомби на керовані за рахунок дообладнання аеродинамічними комплектами із наведенням за GPS. JDAM почали експлуатувати у 1999 році.

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