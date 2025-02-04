ЗСУ почали використовувати нову 1000-фунтову авіабомбу — відео

Як повідомляють видання The Aviationist та Osinttechnical, українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові (454 кг) бомби Mark 83. Їх вдалося адаптували під комплект планування та корекції JDAM-ER.

Що відомо про бомби Mark 83

Іноземні фахівці та аналітики звернули увагу на відео, яке нещодавно оприлюднила 39 бригада тактичної авіації.

На ньому можна помітити, як український Су-27 скидає пару високоточних плануючих авіабомб на позиції армії РФ.

Що важливо розуміти, до цього було відомо лише про існування варіантів комплектів JDAM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових авіабомб. Вони отримали назви GBU-62 та GBU-64, відповідно.

Офіційний Вашингтон жодного разу не згадував про готовий варіант комплекту JDAM-ER для бомб вагою 1000 фунтів.

На переконання експертів, США могли його виготовити спеціально для потреб Сил оборони України.

The Ukrainian Air Force just released what appears to be the first footage of a Ukrainian Su-27 Flanker dropping 1000lb JDAM-ER glide bombs on a Russian position.



The Mk83-based JDAMs in this video carry roughly double the explosive mass of previously seen JDAMs. pic.twitter.com/Z64pIWxoPc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 31, 2025