Зеленский раскрыл правду о масштабах помощи США для Украины

Украина не получила всю обещанную помощь от США

Я когда слышу — и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США — что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если точнее, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю — мы получили больше 75. То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди), мы никогда не получали, это важно. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он благодарен Вашингтону за всю помощь, ведь она в любом случае масштабна, однако это не 200 и даже не 177 миллиардов.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал прекращение финансирования гуманитарных программ.

К примеру, он напомнил о программе в сфере энергетики на 200 миллионов долларов и программах в сфере медицины, пересечении границы.

Эти 300-400 миллионов — это то, что получило государство на эти программы. Мы это закроем. Я это закрою с европейцами или с внутренним ресурсом. Поделиться

Зеленский раскрыл логику Путина

Глава государства обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной, поскольку не хочет признавать свое поражение.

Он (Путин — ред.) точно будет бояться прямых переговоров с нами. Я думаю, что для него, в его голове, — это его проигрыш, его слабость. Он будет бояться этого, поэтому он будет делать все, чтобы показать эти старые нарративы, что это война Запада и России. Он не может признать, что реально проигрывает Украине. Он не победил Украину, а значит, он проигрывает. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также предупредил, что Путин будет срывать переговоры, ведь не признает существование Украины как суверенного государства.