Зеленский раскрыл правду о масштабах помощи США для Украины

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что из около 177 миллиардов долларов американской военной помощи Украина получила только 76.
Главные тезисы
- Зеленский заявил о получении Украиной только части американской военной помощи.
- Украина благодарна помощи США, но не получила все обещанное.
Украина не получила всю обещанную помощь от США
По словам главы государства, он благодарен Вашингтону за всю помощь, ведь она в любом случае масштабна, однако это не 200 и даже не 177 миллиардов.
Кроме того, украинский лидер прокомментировал прекращение финансирования гуманитарных программ.
К примеру, он напомнил о программе в сфере энергетики на 200 миллионов долларов и программах в сфере медицины, пересечении границы.
Зеленский раскрыл логику Путина
Глава государства обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной, поскольку не хочет признавать свое поражение.
Украинский лидер также предупредил, что Путин будет срывать переговоры, ведь не признает существование Украины как суверенного государства.
На этом фоне Зеленский призвал США ни в коем случае не поддаваться провокациям и требованиям РФ.
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