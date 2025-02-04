"Будут помахивать хвостиком". Путин отреагировал на заявления Трампа

Российский диктатор Владимир Путин начал фантазировать, что американский лидер Дональд Трамп в скором времени "наведет порядок" во взаимоотношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахить хвостиком".
Главные тезисы
- Путин прибег к очевидной лести, комментируя возвращение Трампа в Белый дом.
- Трамп анонсировал серьезные переговоры с Путиным по поводу завершения войны РФ против Украины.
Путин начал льстить Трампу
Нелегитимный глава Кремля начал утверждать, что сейчас он наблюдает "какую-то возню между европейскими политическими элитами" и Трампом.
Также российский диктатор добавил, что со времен бывшего американского лидера Джо Байдена, мол, "ничего не изменилось", а европейские политические элиты раньше якобы "с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона".
Путин начал придумывать, что европейские политики "боролись" с Трампом и "вмешивались в политические процессы в США", а после победы Трампа якобы "растерялись".
По убеждению диктатора, Байден "ментально им больше нравился", поскольку у нового главы Белого дома есть "другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо".
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
По словам американского лидера, он и его администрация уже провели "очень серьезные" дискуссии с Россией по поводу ее войны против Украины.
По убеждению Дональда Трампа, вместе с нелегитимным главой Кремля Путиным они могут принять "значительные" меры для прекращения продолжающейся войны.
Как утверждает президент США, это может произойти уже в ближайшее время.
Однако лидер республиканцев пока не рассказал, кто именно в его команде ведет диалог с Кремлем, несмотря на это, заверил, что обе стороны "уже разговаривают".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-