Российский диктатор Владимир Путин начал фантазировать, что американский лидер Дональд Трамп в скором времени "наведет порядок" во взаимоотношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахить хвостиком".

Путин начал льстить Трампу

Нелегитимный глава Кремля начал утверждать, что сейчас он наблюдает "какую-то возню между европейскими политическими элитами" и Трампом.

Также российский диктатор добавил, что со времен бывшего американского лидера Джо Байдена, мол, "ничего не изменилось", а европейские политические элиты раньше якобы "с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона".

Путин начал придумывать, что европейские политики "боролись" с Трампом и "вмешивались в политические процессы в США", а после победы Трампа якобы "растерялись".

По убеждению диктатора, Байден "ментально им больше нравился", поскольку у нового главы Белого дома есть "другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо".

Но я вас уверяю: Трамп с его характером, с его упорством наведет там порядок довольно быстро. И все они — вот увидите, это произойдет быстро, скоро — станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это станет на свои места. Владимир Путин Российский диктатор

Трамп анонсировал переговоры с Путиным

По словам американского лидера, он и его администрация уже провели "очень серьезные" дискуссии с Россией по поводу ее войны против Украины.

По убеждению Дональда Трампа, вместе с нелегитимным главой Кремля Путиным они могут принять "значительные" меры для прекращения продолжающейся войны.

Как утверждает президент США, это может произойти уже в ближайшее время.

Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем кое-что значительное. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, будь я президентом. Дональд Трамп Президент США

Однако лидер республиканцев пока не рассказал, кто именно в его команде ведет диалог с Кремлем, несмотря на это, заверил, что обе стороны "уже разговаривают".