Зеленский оценил шансы Украины на быстрое завершение войны
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский оценил шансы Украины на быстрое завершение войны

Офис Президента Украины
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что Украина все же смогла защитить свою независимость. По его убеждению, сейчас страна близка к миру как никогда почти за три года полномасштабной войны, которую ведет Россия.

Главные тезисы

  • Президент призвал к продолжению дискуссий между мировыми лидерами касательно создания плана завершения войны.
  • Трамп может посадить Путина за стол переговоров, применяя санкции в отношении российских энергетических и банковских систем.

Зеленский верит, что в Украину вернется мир

Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы до этого близки как никогда в течение трех лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли многих. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это вообразить? Никто. Кто мог все это знать, обо всех этих последствиях? Никто.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства напомнил о том, что каждый украинец и союзники Киева должны сделать все возможное, чтобы жизнь Украины стабилизировалась.

Я думаю, что это самое главное, — добавил президент.

Зеленский оценил ход переговоров Вашингтона и Москвы

Глава государства дал понять, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по поводу свершения войны было бы "очень опасным".

На этом фоне он призвал не прекращать дискуссии между Банковой и Белым домом о разработке плана прекращения огня.

Владимир Зеленский подчеркнул, что диктатор Путин не хочет участвовать в переговорах или обсуждать какие-либо уступки, которые официальная Москва расценивает как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

По убеждению президента, Дональд Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы.

Я думаю, что это самые важные шаги, — добавил Владимир Зеленский.

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