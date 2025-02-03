Зеленский оценил шансы Украины на быстрое завершение войны

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что Украина все же смогла защитить свою независимость. По его убеждению, сейчас страна близка к миру как никогда почти за три года полномасштабной войны, которую ведет Россия.

Зеленский верит, что в Украину вернется мир

Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы до этого близки как никогда в течение трех лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли многих. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это вообразить? Никто. Кто мог все это знать, обо всех этих последствиях? Никто. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил о том, что каждый украинец и союзники Киева должны сделать все возможное, чтобы жизнь Украины стабилизировалась.

Я думаю, что это самое главное, — добавил президент. Поделиться

Зеленский оценил ход переговоров Вашингтона и Москвы

Глава государства дал понять, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по поводу свершения войны было бы "очень опасным".

На этом фоне он призвал не прекращать дискуссии между Банковой и Белым домом о разработке плана прекращения огня.

Владимир Зеленский подчеркнул, что диктатор Путин не хочет участвовать в переговорах или обсуждать какие-либо уступки, которые официальная Москва расценивает как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

По убеждению президента, Дональд Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы.