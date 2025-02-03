Зеленский оценил шансы Украины на быстрое завершение войны

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что Украина все же смогла защитить свою независимость. По его убеждению, сейчас страна близка к миру как никогда почти за три года полномасштабной войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Президент призвал к продолжению дискуссий между мировыми лидерами касательно создания плана завершения войны.
- Трамп может посадить Путина за стол переговоров, применяя санкции в отношении российских энергетических и банковских систем.
Зеленский верит, что в Украину вернется мир
Глава государства напомнил о том, что каждый украинец и союзники Киева должны сделать все возможное, чтобы жизнь Украины стабилизировалась.
Зеленский оценил ход переговоров Вашингтона и Москвы
Глава государства дал понять, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по поводу свершения войны было бы "очень опасным".
На этом фоне он призвал не прекращать дискуссии между Банковой и Белым домом о разработке плана прекращения огня.
Владимир Зеленский подчеркнул, что диктатор Путин не хочет участвовать в переговорах или обсуждать какие-либо уступки, которые официальная Москва расценивает как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.
По убеждению президента, Дональд Трамп может посадить Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-