Зеленський оцінив шанси України на швидке завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оцінив шанси України на швидке завершення війни

Офіс Президента України
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що Україна все ж змогла захистити свою незалежність. На його переконання, зараз країна близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни, яку веде Росія.

Головні тези:

  • Президент закликав до продовження дискусій між світовими лідерами щодо створення плану завершення війни.
  • Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, застосовуючи санкції щодо російських енергетичних та банківських систем.

Зеленський вірить, що в Україну повернеться мир

Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько як ніколи впродовж цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави нагадав про те, що кожний українець та союзники Києва повинні зробити все можливе, щоб життя України стабілізувалося.

Я думаю, що це найголовніше, — додав президент.

Зеленський оцінив хід переговорів Вашингтона та Москви

Глава держави дав зрозуміти, що виключення України з переговорів між США та Росією щодо звершення війни було б "дуже небезпечним".

На цьому тлі він закликав не припиняти дискусії між Банковою та Білим домом стосовно розробки плану припинення вогню.

Володимир Зеленський наголосив, що диктатор Путін не хоче брати участь у переговорах або обговорювати будь-які поступки, які офіційна Москва розцінює як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою.

На переконання президента, Дональд Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи,.

Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, — додав Володимир Зеленський.

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