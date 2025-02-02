Солдати РФ потрапили у вогневий мішок на Донеччині — відео

Українські воїни з 110 ОМБр заявили, що російські окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, яка знаходиться в Донецькій області.

Що відбувається у Великій Новосілці

Пресслужба 110 ОМБр офіційно підтвердила, що бої за вказаний населений пункт тривають досі.

Згідно з останніми даними, російські загарбники потрапили у вогневий мішок.

Просуватися далі він (ворог — ред.) не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів. Потім в бій вступають FPV та арта, складають підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем, — розповідають українські захисники. Поширити

За словами бійців з 110 ОМБр, наразі армія РФ не розуміє, що робити у ситуації, що склалася.

До слова, уночі 29 січня аналітичний проєкт DeepState поширив інформацію про те, що російські загарбники захопили населений пункт Велика Новосілка, однак Генштаб ЗСУ ці дані не підтверджував.

Що відбувається на фронті 2 лютого

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом поточної доби на фронті зафіксовано 52 бойових зіткнення.

Українські воїни успішно стримують ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

На цьому тлі армія РФ продовжує концентрувати зусилля зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.

Окрім того, країна-агресорка регулярно тероризує мирні українські міста та села.