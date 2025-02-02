На Курщині ліквідовано заступника губернатора Приморського краю Єфремова
Категорія
Україна
Дата публікації

На Курщині ліквідовано заступника губернатора Приморського краю Єфремова

Сергій  Єфремов
Read in English
Джерело:  online.ua

У зоні бойових дій на території Курської області підірвався на міні заступник губернатора Приморського краю Сергій Єфремов, який керував добровольчим загономБАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Заступник губернатора Приморського краю загинув на міні на Курщині, керуючи добровольчим загоном БАРС-22 “Тигр”.
  • Втрати армії РФ на Курщині: українські військові спалили ворожу техніку на мільйони доларів та знищили броньовану машину піхоти та танки противника.
  • Розвідка британського Міноборони викриває, що злочинна армія РФ формує штурмові роти з поранених солдатів для нападу.

Що відомо про загибель висопосадового російського окупанта на Курщині

За інформацією РосЗМІ, Єфремов добровольцем пішов воювати в серпні 2024 року, очоливши підрозділ БАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ.

Російський окупант разом з іншим офіцером загарбницької армії їхав в автівці, яка підірвалась внаслідок наїзду на міну.

У зоні бойових дій на Курщині підірвався заступник губернатора Приморського краю Сергій Єфремов
Сергій  Єфремов

За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав кілька нагород, зокрема георгіївський хрест та звання "Герой ДНР".

На Далекому Сході, у Єфремова залишилися дружина та четверо дітей.

Що відомо про втрати армії РФ на Курщині

За інформацією 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", українські військові тільки за один день спалили ворожої військової техніки на 5 млн доларів.

Працює підрозділ ПТРК 47 бригади. Ворог вже традиційно намагався штурмувати на Курщині важкою технікою, але наштовхнувся на спротив наших бійців — і загубив свою боєздатність десь у посадках, — зазначається у повідомленні бригади.

У підсумку українські військові знищили броньовану машину піхоти, один танк противника спалили та ще один пошкодили.

Загальна сума втраченого росіянами металу — понад 5 млн доларів, — підкреслюють військові бригади.

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ формує штурмові роти з поранених солдатів, які не отримавши належного лікування, були повернуті у зону бойових дій.

Британська розвідка, посилаючись на дані з відкритих джерел, зазначає, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.

Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі, — зазначається у повідомленні Міноборони Британії.

Поранені російські військові могли бути повернуті до своїх частин після передчасної виписки за наказом їхніх командирів.

Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони ліквідували ще 1670 солдатів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 1320 солдатів РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?