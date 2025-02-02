У зоні бойових дій на території Курської області підірвався на міні заступник губернатора Приморського краю Сергій Єфремов, який керував добровольчим загономБАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ.

Що відомо про загибель висопосадового російського окупанта на Курщині

За інформацією РосЗМІ, Єфремов добровольцем пішов воювати в серпні 2024 року, очоливши підрозділ БАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ.

Російський окупант разом з іншим офіцером загарбницької армії їхав в автівці, яка підірвалась внаслідок наїзду на міну.

Сергій Єфремов

За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав кілька нагород, зокрема георгіївський хрест та звання "Герой ДНР".

На Далекому Сході, у Єфремова залишилися дружина та четверо дітей.

Що відомо про втрати армії РФ на Курщині

За інформацією 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", українські військові тільки за один день спалили ворожої військової техніки на 5 млн доларів.

Працює підрозділ ПТРК 47 бригади. Ворог вже традиційно намагався штурмувати на Курщині важкою технікою, але наштовхнувся на спротив наших бійців — і загубив свою боєздатність десь у посадках, — зазначається у повідомленні бригади. Поширити

У підсумку українські військові знищили броньовану машину піхоти, один танк противника спалили та ще один пошкодили.

Загальна сума втраченого росіянами металу — понад 5 млн доларів, — підкреслюють військові бригади. Поширити

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ формує штурмові роти з поранених солдатів, які не отримавши належного лікування, були повернуті у зону бойових дій.

Британська розвідка, посилаючись на дані з відкритих джерел, зазначає, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.

Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі, — зазначається у повідомленні Міноборони Британії. Поширити

Поранені російські військові могли бути повернуті до своїх частин після передчасної виписки за наказом їхніх командирів.

Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.