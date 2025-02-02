У зоні бойових дій на території Курської області підірвався на міні заступник губернатора Приморського краю Сергій Єфремов, який керував добровольчим загономБАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Заступник губернатора Приморського краю загинув на міні на Курщині, керуючи добровольчим загоном БАРС-22 “Тигр”.
- Втрати армії РФ на Курщині: українські військові спалили ворожу техніку на мільйони доларів та знищили броньовану машину піхоти та танки противника.
- Розвідка британського Міноборони викриває, що злочинна армія РФ формує штурмові роти з поранених солдатів для нападу.
Що відомо про загибель висопосадового російського окупанта на Курщині
За інформацією РосЗМІ, Єфремов добровольцем пішов воювати в серпні 2024 року, очоливши підрозділ БАРС-22 "Тигр" у складі злочинної армії РФ.
Російський окупант разом з іншим офіцером загарбницької армії їхав в автівці, яка підірвалась внаслідок наїзду на міну.
За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав кілька нагород, зокрема георгіївський хрест та звання "Герой ДНР".
На Далекому Сході, у Єфремова залишилися дружина та четверо дітей.
Що відомо про втрати армії РФ на Курщині
За інформацією 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", українські військові тільки за один день спалили ворожої військової техніки на 5 млн доларів.
У підсумку українські військові знищили броньовану машину піхоти, один танк противника спалили та ще один пошкодили.
За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ формує штурмові роти з поранених солдатів, які не отримавши належного лікування, були повернуті у зону бойових дій.
Британська розвідка, посилаючись на дані з відкритих джерел, зазначає, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.
Поранені російські військові могли бути повернуті до своїх частин після передчасної виписки за наказом їхніх командирів.
Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-