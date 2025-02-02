ЗСУ ліквідували 1320 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1320 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ
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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 110 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Ліквідовано ще 1 тис 320 російських окупантів. 

Головні тези:

  • За результатами боїв на фронті Сили оборони відбили 110 ворожих атак армії РФ, ліквідувавши 1320 окупантів.
  • Інформація про здійснені атаки та відбиті напади російських загарбників у зоні конфлікту на Сході України.
  • Загальна статистика втрат російської армії: ліквідовано 1320 солдатів, більше 9 тис танків, понад 20 тис бронемашин та інше військове обладнання зруйновано у ході активних операцій українських військ.

Що відбувається на фронті

На Харківщині протягом доби російські окупанти не проводили активних спроб наступу.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 17 ворожих атак в районах Тополь, Дворічної, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 15 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

У напрямку Сіверська Сили оборони відбили 4 атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

У напрямку Краматорська відбулось 7 боєзіткнень в районах Торецька та Кримського.

У напрямку Покровська українськими військовими відбито 40 ворожих атак в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

Російські загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ в напрямку Костянтинополя та Розливу.

У Запорізькій області російські окупанти провели безуспішну атакувальну спробу в районі Новосілки, та двічі намагались атакувати в районі Щербаків та Нестерянки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.

На Курщині українськими військовими протягом доби було відбито 8 ворожих атак.

Що відомо про втрати армії РФ

  • Особового складу — близько 840 тис 360 (+1 тис 320) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 908 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 20 тис 667 (+14) од.;

  • артилерійських систем — 22 тис 538 (+45) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 267 (+1) од.;

  • засоби ППО — 1 тис 50 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 793 (+99) од.;

  • крилатих ракет — 3 тис 54 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 709 (+80) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 729 (+2) од.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників, — зазначають у Генштабі.

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