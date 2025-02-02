За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 110 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Ліквідовано ще 1 тис 320 російських окупантів.
Головні тези:
- За результатами боїв на фронті Сили оборони відбили 110 ворожих атак армії РФ, ліквідувавши 1320 окупантів.
- Інформація про здійснені атаки та відбиті напади російських загарбників у зоні конфлікту на Сході України.
- Загальна статистика втрат російської армії: ліквідовано 1320 солдатів, більше 9 тис танків, понад 20 тис бронемашин та інше військове обладнання зруйновано у ході активних операцій українських військ.
Що відбувається на фронті
На Харківщині протягом доби російські окупанти не проводили активних спроб наступу.
У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 17 ворожих атак в районах Тополь, Дворічної, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 15 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
У напрямку Сіверська Сили оборони відбили 4 атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
У напрямку Краматорська відбулось 7 боєзіткнень в районах Торецька та Кримського.
У напрямку Покровська українськими військовими відбито 40 ворожих атак в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
Російські загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ в напрямку Костянтинополя та Розливу.
У Запорізькій області російські окупанти провели безуспішну атакувальну спробу в районі Новосілки, та двічі намагались атакувати в районі Щербаків та Нестерянки.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.
На Курщині українськими військовими протягом доби було відбито 8 ворожих атак.
Що відомо про втрати армії РФ
Особового складу — близько 840 тис 360 (+1 тис 320) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 908 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 20 тис 667 (+14) од.;
артилерійських систем — 22 тис 538 (+45) од.;
РСЗВ — 1 тис 267 (+1) од.;
засоби ППО — 1 тис 50 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 793 (+99) од.;
крилатих ракет — 3 тис 54 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 709 (+80) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 729 (+2) од.
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