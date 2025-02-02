За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 110 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Ліквідовано ще 1 тис 320 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині протягом доби російські окупанти не проводили активних спроб наступу.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили 17 ворожих атак в районах Тополь, Дворічної, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 15 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

У напрямку Сіверська Сили оборони відбили 4 атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

У напрямку Краматорська відбулось 7 боєзіткнень в районах Торецька та Кримського.

У напрямку Покровська українськими військовими відбито 40 ворожих атак в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

Російські загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ в напрямку Костянтинополя та Розливу.

У Запорізькій області російські окупанти провели безуспішну атакувальну спробу в районі Новосілки, та двічі намагались атакувати в районі Щербаків та Нестерянки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.

На Курщині українськими військовими протягом доби було відбито 8 ворожих атак.

Що відомо про втрати армії РФ

Особового складу — близько 840 тис 360 (+1 тис 320) осіб ліквідовано;

танків — 9 тис 908 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 20 тис 667 (+14) од.;

артилерійських систем — 22 тис 538 (+45) од.;

РСЗВ — 1 тис 267 (+1) од.;

засоби ППО — 1 тис 50 од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 331 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 793 (+99) од.;

крилатих ракет — 3 тис 54 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 709 (+80) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 729 (+2) од.