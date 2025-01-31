Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 31.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Сумської області, зокрема Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, де Сили оборони відбили три ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, дотепер тривають два боєзіткнення.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов на позиції наших підрозділів у районі Піщаного.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 33 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне на Новопавлівському напрямку. За сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Гуляйпільському напрямку тривають дві ворожі атаки в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБи поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку.