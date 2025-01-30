Між ЗСУ та армією РФ відбулося 85 бойових зіткнень від початку доби

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак складає 85.
Головні тези:
- На фронті між ЗСУ та армією РФ відбулося 85 бойових зіткнень, де українські захисники відбивають напади ворога.
- Противник не припиняє спроб просування в глибину території, проте сили оборони України стримують його, завдаючи значні втрати.
- Українські військові успішно ліквідовують загарбників, знищивши понад 1270 ворожих бійців та значну частину військової техніки.
Актуальна ситуація на фронті 30 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 30.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони України. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Угли Чернігівської області; Студенок та Уланове Сумської області; Тимофіївка Харківської області.
На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення у напрямку Липців.
Двічі, за підтримки авіації, ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Копанки, Невське, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. З початку доби українські воїни відбили вже сім атак, ще два боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив сім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, чотири боєзіткнення ще точаться.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій загарбників поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.
На Торецькому напрямку українські захисники відбивали сім ворожих атак в районах Торецька, Щербинівки та Кримського, три боєзіткнення ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Щербинівка та Іванопілля.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 33 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку на позиції українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Розлив та Комар.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.
На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять атак, отримав відсіч.
На Курщині українські захисники за сьогодні відбивали сім атак російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіабомб.
Втрати армії РФ у війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом 29 січня на фронті відбулось 158 боєзіткнень. Українськими військовими було ліквідовано ще 1270 загарбників.
особового складу — близько 835940 (+1270) осіб,
танків — 9890 (+4) од,
бойових броньованих машин — 20614 (+17) од,
артилерійських систем — 22412 (+17) од,
РСЗВ — 1264 (+0) од,
засобів ППО — 1050 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23510 (+54),
крилатих ракет — 3054 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 35451 (+85) од,
спеціальної техніки — 3725 (+4)
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників, — додають у Генштабі.
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