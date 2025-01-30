Між ЗСУ та армією РФ відбулося 85 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 30.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони України. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Угли Чернігівської області; Студенок та Уланове Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення у напрямку Липців.

Двічі, за підтримки авіації, ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Копанки, Невське, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. З початку доби українські воїни відбили вже сім атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив сім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, чотири боєзіткнення ще точаться.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій загарбників поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.