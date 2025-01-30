Между ВСУ и армией РФ произошло 85 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Украины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населённых пунктов, среди которых Углы Черниговской области; Студенок и Уланово Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение в направлении Липцев.

Дважды при поддержке авиации враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Копанки, Невское, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодцы. С начала суток украинские воины отразили уже семь атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял семь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Временного Яра и Предтечино, одно боестолкновение еще продолжается. В то же время враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.