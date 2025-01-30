Между ВСУ и армией РФ произошло 85 боевых столкновений с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 85.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отражают нападения врага, нанося значительные потери и ликвидируя захватчиков.
- Подвергаются артиллерийским обстрелам приграничные районы, в результате чего пострадали населенные пункты.
- Активность врага видна на различных направлениях, от Краматорска до Приднепровья, где украинские защитники успешно сдерживают агрессора.
- Потери армии РФ значительны, что подтверждается ликвидацией 1270 захватчиков и уничтожением множества военной техники.
Актуальная ситуация на фронте 30 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Украины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населённых пунктов, среди которых Углы Черниговской области; Студенок и Уланово Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение в направлении Липцев.
Дважды при поддержке авиации враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Копанки, Невское, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодцы. С начала суток украинские воины отразили уже семь атак, еще два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении с начала суток враг предпринял семь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Краматорском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Временного Яра и Предтечино, одно боестолкновение еще продолжается. В то же время враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.
На Торецком направлении украинские защитники отражали семь вражеских атак в районах Торецка, Щербиновки и Крымского, три боестолкновения еще продолжаются. Авиационные удары получили Щербиновка и Иванополье.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 33 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку на позиции украинских войск вблизи Константинополя. Авиаудары КАБы получили населенные пункты Разлив и Комар.
На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадали Терново и Темировка.
На Приднепровском направлении противник совершил пять атак, получил отпор.
На Курщине украинские защитники отбивали семь атак российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом девять управляемых авиабомб.
Потери армии РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, в течение 29 января на фронте произошло 158 боеприкосновений. Украинскими военными были ликвидированы еще 1270 захватчиков.
личного состава — около 835940 (+1270) человек,
танков — 9890 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20614 (+17) ед,
артиллерийских систем — 22412 (+17) ед,
РСЗО — 1264 (+0) ед,
средств ПВО — 1050 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23510 (+54),
крылатых ракет — 3054 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35451 (+85) ед,
специальной техники — 3725 (+4)
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков, добавляют в Генштабе.
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