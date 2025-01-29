ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов РФ на Покровском направлении

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Ситуация на востоке и юге нашей страны остается напряженной. На данный момент произошло 152 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На Покровском направлении в ВСУ ликвидировано около 300 оккупантов РФ в результате 67 атак.
- Всего произошло 152 боевых столкновения на востоке и юге Украины.
- Украинские защитники успешно отразили попытки врагов продвинуться в различных районах, таких как Казачья Лопань, Петропавловка, Ямполевка и многие другие населенные пункты.
Актуальная ситуация на фронте 29 января
Оперативная информация по состоянию на 22.00 29.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня государство-террорист нанесло 31 авиаудара, сбросив при этом 55 КАБов. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 988 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении российские террористы однажды пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.
Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.
На Лиманском направлении сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. Наши воины отразили 26 вражеских атак.
На Северском направлении с начала суток враг предпринял шесть попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, два боестолкновения до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты 15 раз пытались продвинуться вперед в районах Крымского и Торецкого, также бомбили Константиновку, применив КАБ.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 67 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улакли. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудары управляемыми авиабомбами испытали Белицкое, Покровск и Одрадное.
На Новопавловском направлении захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочередное. Авиаудар подверглись населенным пунктам Разлив и Новопавловка.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Сегодня украинские воины отразили семь атак захватнической армии на этом направлении, один бой продолжается. Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 19 авиаударов, сбросив при этом 35 КАБов.
Бойцы ССО совершили дерзкий налет на позицию оккупантов
Об этом командование Сил спецопераций сообщило в Фейсбуке.
Операторы 3-го полка ССО обнаружили по меньшей мере четырех российских захватчиков, занявших блиндаж на прежней позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений российско-украинской войны.
Воины тщательно спланировали налет на враждебную позицию и уничтожение державших ее врагов.
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