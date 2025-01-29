ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 29.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня государство-террорист нанесло 31 авиаудара, сбросив при этом 55 КАБов. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 988 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы однажды пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. Наши воины отразили 26 вражеских атак.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял шесть попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, два боестолкновения до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.