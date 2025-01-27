ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 20 бронемашин за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 20 бронемашин за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 20 бронемашин за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 831620 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ успешно ликвидируют солдат России - в общей сложности потеряно 831 620 военнослужащих вражеской армии с начала вторжения.
  • Генштаб сообщает об уничтожении 1430 российских захватчиков в сутки и значительных потерях в технике, включая танки, бронированные машины и авиатехнику.
  • В последние боевые действия зафиксировано 166 столкновений, где украинская авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам управления и российским позициям.
  • На разных направлениях фронта произошли многочисленные атаки противника, отбитые украинскими защитниками вблизи городов и поселков: Волчанск, Временной Яр, Водяное Второе, Разлив и других.
  • Силы обороны Украины продолжают успешно отстаивать свою территорию от агрессии России, остановив многочисленные штурмы и наступательные действия врага по разным направлениям боевых действий.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9831 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 531 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 22 339 (+16) ед;

  • РСЗО — 1263 ед.;

  • средства ПВО — 1050 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 327 (+74) ед;

  • крылатые ракеты — 3053 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 183 (+59) ед;

  • специальная техника — 3716 (+1) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один важный объект российских захватчиков.

  • На Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

  • На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового.

  • На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполевка и Торское

  • На Краматорском направлении зафиксировано 21 боестолкновение в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Удачное, Котлино, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

  • На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Великой Новоселки.

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