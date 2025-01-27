ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 20 бронемашин за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один важный объект российских захватчиков.