ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 20 бронемашин за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 831620 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно ликвидируют солдат России - в общей сложности потеряно 831 620 военнослужащих вражеской армии с начала вторжения.
- Генштаб сообщает об уничтожении 1430 российских захватчиков в сутки и значительных потерях в технике, включая танки, бронированные машины и авиатехнику.
- В последние боевые действия зафиксировано 166 столкновений, где украинская авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам управления и российским позициям.
- На разных направлениях фронта произошли многочисленные атаки противника, отбитые украинскими защитниками вблизи городов и поселков: Волчанск, Временной Яр, Водяное Второе, Разлив и других.
- Силы обороны Украины продолжают успешно отстаивать свою территорию от агрессии России, остановив многочисленные штурмы и наступательные действия врага по разным направлениям боевых действий.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9831 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 20 531 (+12) ед;
артиллерийских систем — 22 339 (+16) ед;
РСЗО — 1263 ед.;
средства ПВО — 1050 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 327 (+74) ед;
крылатые ракеты — 3053 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 35 183 (+59) ед;
специальная техника — 3716 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один важный объект российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполевка и Торское
На Краматорском направлении зафиксировано 21 боестолкновение в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Великой Новоселки.
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