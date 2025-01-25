Между ВСУ и армией РФ произошло более 120 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходыно Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Временного Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы продолжаются 13 боестолкновений.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в Торецком районе. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов.