Между ВСУ и армией РФ произошло более 120 боевых столкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга нашей страны. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 120 боевых столкновений между ВСУ и российской армией на востоке Украины, где оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию.
- Украинские войска успешно держат оборонительные рубежи и отражают вражеские атаки, не допуская прорыва обороны.
- Оползни российских оккупантов подчеркивают напряженную обстановку на фронте и важность поддержки ВСУ в борьбе за территориальную неприкосновенность.
- За сутки украинскими военными ликвидировано 1650 российских окупантов, а также нанесены значительные потери в составе техники и вооружения противника.
- Генштаб ВСУ сообщает об успешных удачах в нейтрализации районов сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ на востоке Украины.
Актуальная ситуация на фронте 25 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходыно Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
Семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Временного Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы продолжаются 13 боестолкновений.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в Торецком районе. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Большая Новоселка.
Пятнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБ и совершил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.
Потери РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 211 боестолкновений с преступной армией РФ. Украинскими военными ликвидировано еще 1650 российских окупантов.
личного состава — около 828470 (+1650) человек,
танков — 9859 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 20545 (+37) ед,
артиллерийских систем — 22309 (+14) ед,
РСЗО — 1263 (+0) ед,
средств ПВО — 1050 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23213 (+51),
крылатых ракет — 3053 (+2),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35071 (+79) ед,
специальной техники — 3715 (+0)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-