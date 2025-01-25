Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 120 бойових зіткнень від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 123. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 120 бойових зіткнень між ЗСУ та російською армією на сході України.
- Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію, здійснюючи атаки на різних напрямках сходу та півдня України.
- Українські війська тримають оборонні рубежі та відбивають ворожі атаки, недопускаючи прориву оборони.
- На різних напрямках фронту відбулися більше 120 бойових зіткнень, з численними штурмовими діями та атаками окупантів.
- Зсуви російських окупантів на сході України підкреслюють напружену обстановку та важливість підтримки ЗСУ у боротьбі за територіальну недоторканність.
Актуальна ситуація на фронті 25 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 25.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Бачівськ, Тур’я, Степок, Рясне, Миропільське, Порозок, Олександрівка, Ходине Сумської області; Ясна Поляна Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.
Сім штурмових дій загарбників відбулися поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової на Куп’янському напрямку, одне боєзіткнення триває дотепер.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 25 боєзіткнень, з яких дев’ять тривають до цього часу.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори наразі тривають 13 боєзіткнень.
На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Костянтинопільське, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.
П’ятнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, сім боєзіткнень досі тривають. Крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 33 КАБ та здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.
Втрати РФ у війні проти України
За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 211 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Українськими військовими ліквідовано ще 1650 російських окупантів.
особового складу — близько 828470 (+1650) осіб,
танків — 9859 (+7) од,
бойових броньованих машин — 20545 (+37) од,
артилерійських систем — 22309 (+14) од,
РСЗВ — 1263 (+0) од,
засобів ППО — 1050 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23213 (+51),
крилатих ракет — 3053 (+2),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 35071 (+79) од,
спеціальної техніки — 3715 (+0)
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