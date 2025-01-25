Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 120 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 25.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Бачівськ, Тур’я, Степок, Рясне, Миропільське, Порозок, Олександрівка, Ходине Сумської області; Ясна Поляна Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Сім штурмових дій загарбників відбулися поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової на Куп’янському напрямку, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 25 боєзіткнень, з яких дев’ять тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори наразі тривають 13 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Костянтинопільське, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.