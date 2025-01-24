Між ЗСУ та армією РФ відбулося 117 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 24.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Велика Писарівка, Гірки, Покровка, Кучерівка Сумської області; Янжулівка Чернігівської області.

На Торецькому напрямку противник атакував 13 разів неподалік Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Чотири атаки ще тривають.

Сили оборони відбивають 25 атак росіян поблизу Часового Яру, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори на Краматорському напрямку , 17 боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Незавершеними залишилося чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Піщаного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Триває чотири боєзіткнення.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 46 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлизаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 16 боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог здійснив одну спробу атакувати поблизу Костянтинополя, боєзіткнення — продовжується дотепер.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника, одне боєзіткнення триває дотепер.