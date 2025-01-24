Між ЗСУ та армією РФ відбулося 117 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби 24 січня відбулося 117 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби 24 січня відбулося 117 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних напрямках фронту.
- Українські сили оборони відбили численні атаки противника поблизу населених пунктів, тримаючи оборону.
- Протягом доби російські загарбники здійснили понад 240 обстрілів, спроб зазнали понад 30 атак, при цьому багато бойових дій ще тривають.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські захисники готові відстоювати свою землю від російської агресії.
Актуальна ситуація на фронті 24 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 24.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Велика Писарівка, Гірки, Покровка, Кучерівка Сумської області; Янжулівка Чернігівської області.
На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Піщаного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Триває чотири боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Незавершеними залишилося чотири боєзіткнення.
Сили оборони відбивають 25 атак росіян поблизу Часового Яру, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори на Краматорському напрямку, 17 боєзіткнень ще тривають.
На Торецькому напрямку противник атакував 13 разів неподалік Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Чотири атаки ще тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 46 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлизаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 16 боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог здійснив одну спробу атакувати поблизу Костянтинополя, боєзіткнення — продовжується дотепер.
На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника, одне боєзіткнення триває дотепер.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали шість атак російських загарбників, п’ять атак ще тривають — тривають. Противник здійснив понад 240 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
За інформацією Генштабу, протягом доби 23 січня на фронті відбулось 125 боєзіткнень з армією РФ. Ліквідовано ще 1,5 тис російських окупантів.
особового складу — близько 826820 (+1500) осіб,
танків — 9852 (+2) од,
бойових броньованих машин — 20508 (+11) од,
артилерійських систем — 22295 (+39) од,
РСЗВ — 1263 (+1) од,
засобів ППО — 1050 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23162 (+51),
крилатих ракет — 3051 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 34992 (+87) од,
спеціальної техніки — 3715 (+1)
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника, — повідомляють у Генштабі.
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