Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 бойових зіткнень від початку доби

З початку доби 23 січня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 82. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидати КАБи та здійснювати атаки.
Головні тези:
- Від початку доби 23 січня між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту.
- Окупанти застосовують авіацію і продовжують атакувати райони українських населених пунктів.
- Цільові авіаційні удари російських військ спрямовані на позиції українських захисників на різних напрямках, зазнають ударів різні райони.
- За добу українські сили знищили значну кількість техніки армії РФ, що включає танки, боєві машини, артилерійські системи та інше.
- Втрати армії РФ включають в себе ліквідованих загарбників та знищену військову техніку, що свідчить про високу ефективність українських оборонців.
Актуальна ситуація на фронті 23 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 23.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Окупанти застосовували артилерію та авіацію по районах населених пунктів Попівка, Товстодубове, Пономаренки, Студенок, Олександрівка, Тимофіївка, Середина-Буда, Малушине та Шалигине Сумської області.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося одне бойове зіткнення. Авіація ворога завдала ударів КАБами по Козачій Лопані, Туровому, Малим Проходам; Красний Яр обстріляли некерованими авіаракетами.
П’ять штурмів загарбників відбивали наші воїни поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають дотепер.
На Лиманському напрямку ворог три рази атакував у районах Зеленого Гаю та Копанок, одне боєзіткнення на цей час не завершено. Борівська Андріївка зазнала удару некерованими авіаційними ракетами.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм неподалік Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку противник сьогодні два рази штурмував позиції українських захисників, у районі Часового Яру триває бій.
На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ у районах Диліївки, Кримського та Торецька, досі триває боєзіткнення. Ворог бив КАБами по Костянтинівці та Неліпівці.
На Покровському напрямку в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне від початку доби ворог атакував вже 45 разів, українські захисники вже відбили 35 з них, точаться запеклі бої. Авіаударів зазнали Улакли та Олексіївка.
Три ворожих штурми вже відбито нашими захисниками на Новопавлівському напрямку, загалом за день ворог п’ять разів атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Андріївка, Новопіль, Новодарівка та Костянтинопіль, скинувши керовані бомби.
На Курщині українські захисники відбили п’ять атак загарбницьких військ, чотири боєзіткнення тривають, окрім цього ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 КАБ, здійснив 275 обстрілів позицій наших військ та інфраструктурних об’єктів на території Росії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1340 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9850 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 20497 (+12) од.;
артилерійських систем — 22256 (+62) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засобів ППО — 1050 од.;
літаків -– 369 од.;
гелікоптерів — 331 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23111 (+72) од.;
крилатих ракет — 3051 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34905 (+68) од.;
спеціальної техніки — 3714 (+3) од.
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