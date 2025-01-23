Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 80 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 23.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупанти застосовували артилерію та авіацію по районах населених пунктів Попівка, Товстодубове, Пономаренки, Студенок, Олександрівка, Тимофіївка, Середина-Буда, Малушине та Шалигине Сумської області.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося одне бойове зіткнення. Авіація ворога завдала ударів КАБами по Козачій Лопані, Туровому, Малим Проходам; Красний Яр обстріляли некерованими авіаракетами.

П’ять штурмів загарбників відбивали наші воїни поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог три рази атакував у районах Зеленого Гаю та Копанок, одне боєзіткнення на цей час не завершено. Борівська Андріївка зазнала удару некерованими авіаційними ракетами.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку противник сьогодні два рази штурмував позиції українських захисників, у районі Часового Яру триває бій.