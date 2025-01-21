ЗСУ знищили 1600 солдатів РФ, 12 танків та 60 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.