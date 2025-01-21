Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 822 030 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили 1600 солдатів РФ, 12 танків та 60 артсистем, загальна кількість втрат російської армії вже перевищує 822 тисячі військових.
- У рамках останніх бойових дій українські військові припинили 152 атаки, уражуючи російські підрозділи та техніку.
- На різних напрямках було зафіксовано значну кількість атак та спроби продвинутися ворожих сил, проте українські захисники успішно відбили напади.
- На Курщині та інших напрямках українські війська відбили ряд атак ініційованих російськими загарбниками.
- Українські ЗСУ активно ведуть оборонні дії та здійснюють контратаки для ліквідації загроз на фронті та захисту території країни.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9833 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 20 477 (+23) од.;
артилерійських систем — 22 134 (+60) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засоби ППО — 1050 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 898 (+130) од.;
крилатих ракет — 3051 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 682 (+194) од.;
спеціальної техніки — 3710 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
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