ЗСУ знищили за добу майже 1700 солдатів РФ та 10 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 820 430 військових.
Головні тези:
- ЗСУ зазначають про знищення 1690 російських військових та 10 танків за останню добу.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 820 430 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- У Силах оборони уражено п’ять районів зосередження особового складу і техніки ворога.
- На різних напрямках фронту намагалися атакувати бойові підрозділи ворога, але українські військові успішно відбивали напади.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1690 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9821 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 20 454 (+42) од.;
артилерійських систем — 22 074 (+19) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засоби ППО — 1049 (+3) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 768 (+153) од.;
крилатих ракет — 3051 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 488 (+87) од.;
спеціальної техніки — 3706 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника.
На Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Крім того, противник активно застосовував авіацію на напрямку.
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