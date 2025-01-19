ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 18 бронемашин

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.