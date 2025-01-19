ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 18 бронемашин
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 18 бронемашин

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 18 бронемашин
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 818 740 військових.

Головні тези:

  • Українські військові знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 18 бронемашин.
  • З кількість загублених військових РФ від початку вторгнення становить 818 740 осіб.
  • Сили оборони знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерійські системи та літаки.
  • Протягом останніх подій на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень та активні дії з боку ворога на різних напрямках.
  • Силам оборони вдалося відбити численні ворожі атаки на різних напрямках, що свідчить про високу готовність та відвагу українських захисників.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9811 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 20 412 (+18) од.;

  • артилерійських систем — 22 055 (+15) од.;

  • РСЗВ — 1262 од.;

  • засоби ППО — 1046 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22 615 (+36) од.;

  • крилатих ракет — 3051 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 34 401 (+76) од.;

  • спеціальної техніки — 3700 (+1) од.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

  • На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

  • Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

  • Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

  • Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку.Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

  • Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

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