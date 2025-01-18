Росія використала проти ЗСУ понад 400 боєприпасів з хімречовинами у грудні 2024 року

Застосування армією Російської Федерації небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. З лютого 2023 року було зафіксовано 5389 випадків використання таких речовин проти Збройних сил України.

Росія використала понад 400 хімічних боєприпасів проти ЗСУ у грудні

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Також Генштаб відмітив значну частку боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. У грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів.

Загалом із лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.

З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Поширити

У Генштабі підкреслили, що РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Троє військових ЗСУ померли від російських боєприпасів з хімічними речовинами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із отруєнням хімічними речовинами, які застосовують росіяни, госпіталізували понад 2 тисячі українських військовослужбовців, троє померли.

Про це повідомив на брифінгу начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

Всього з початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів як військового призначення, так і загальної медичної інфраструктури України було направлено понад 2 тисячі військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.

В тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії - CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями. Стосовно загиблих військовослужбовців, то ми маємо зараз, на жаль, три таких летальні випадки, - сказав Власюк.