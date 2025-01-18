Россия использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химвеществами в декабре 2024 года

Применение армией Российской Федерации опасных химических веществ приобрело системный характер. С февраля 2023 было зафиксировано 5389 случаев использования таких веществ против Вооруженных сил Украины.

Россия использовала более 400 химических боеприпасов против ВСУ в декабре

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Враг продолжает применять против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны.

Генштаб также отметил значительную долю боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа. В декабре 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 434 случая применения таких боеприпасов.

Всего с февраля 2023 зафиксировано 5389 случаев использования опасных химических веществ.

С началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ в поле боя.

С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. Поделиться

В Генштабе подчеркнули, что РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Трое военных ВСУ скончались от российских боеприпасов с химическими веществами

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое скончались.

Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами.

В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода, — сказал Власюк.