Россия использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химвеществами в декабре 2024 года
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химвеществами в декабре 2024 года

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Применение армией Российской Федерации опасных химических веществ приобрело системный характер. С февраля 2023 было зафиксировано 5389 случаев использования таких веществ против Вооруженных сил Украины.

Главные тезисы

  • Применение Россией опасных химических веществ против ВСУ стало системным явлением.
  • Госпитализация более 2 тысяч украинских военнослужащих и смерть троих - результат преступного нарушения международных норм.
  • Подразделения радиационной, химической, биологической разведки активно регистрируют случаи применения опасных боеприпасов в поле боя.
  • Россия продолжает игнорировать конвенцию о запрещении химического оружия, используя химические вещества как средство ведения войны.
  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 2 тысяч украинских военнослужащих были госпитализированы из-за отравления химическими веществами.

Россия использовала более 400 химических боеприпасов против ВСУ в декабре

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Враг продолжает применять против сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны.

Генштаб также отметил значительную долю боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа. В декабре 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 434 случая применения таких боеприпасов.

Всего с февраля 2023 зафиксировано 5389 случаев использования опасных химических веществ.

С началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ в поле боя.

С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.

В Генштабе подчеркнули, что РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Трое военных ВСУ скончались от российских боеприпасов с химическими веществами

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с отравлением химическими веществами, которые применяют россияне, госпитализировали более 2 тысяч украинских военнослужащих, трое скончались.

Об этом сообщил на брифинге начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Всего с начала полномасштабного вторжения с симптомами отравления в медицинские учреждения как военного назначения, так и общей медицинской инфраструктуры Украины было направлено более 2 тысяч военнослужащих с разными степенями отравления неизвестными или известными химическими веществами.

В том числе ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN, которые используются в боеприпасах для борьбы с беспорядками. Что касается погибших военнослужащих, то мы имеем сейчас, к сожалению, три таких летальных исхода, — сказал Власюк.

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