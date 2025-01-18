ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 330 російських окупантів

Оперативна інформація станом на 22:00 18.01.2025 щодо російського вторгнення. Загалом від початку доби 18 січня відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку.
Головні тези:
- За оперативною інформацією, українські сили знешкодили понад 300 російських окупантів на Покровському напрямку.
- За 18 січня відбулося 176 бойових зіткнень, найбільша кількість атак була зафіксована саме на Покровському напрямку.
- Ворог проводив наступальні дії в районах Куп'янського, Лиманського, Торецького та інших напрямків, але українські захисники успішно відбили більшість атак.
- Повітряні сили ЗСУ були залучені до відбиття ракетних та авіаційних ударів ворога, в результаті чого були знищені десятки безпілотників та ракет.
- Силами оборони України також було зупинено штурм та атаки ворога на різних напрямках, демонструючи готовність до ефективного відбиття агресії.
Актуальна ситуація на фронті 18 січня
Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу. Агресор атакував Глушківку КАБами.
На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще два бойових зіткнення досі тривають. Противник завдав ударів КАБами по Шийківці та Борівській Андріївці.
Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Ступочок, предтечиного та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами. На Маркове противник скинув два КАБи.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Кримського та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Окупанти скинули КАБ на Петрівку.
Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 84 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Чотирнадцять бойових зіткнень досі тривають.
На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка.
На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.
На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено один штурм противника.
На Курському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне бойове зіткнення триває до цього часу. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 409 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.
Атака РФ на Україну 18 січня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий напад противника розпочався ще о 19:00 17 січня.
Десятки дронів та 4 ракети були запущені російськими загарбниками з Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей країни-агресорки.
До повітряного бою цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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