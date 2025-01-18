ЗСУ знешкодили на Покровському напрямку понад 330 російських окупантів

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу. Агресор атакував Глушківку КАБами.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще два бойових зіткнення досі тривають. Противник завдав ударів КАБами по Шийківці та Борівській Андріївці.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Ступочок, предтечиного та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами. На Маркове противник скинув два КАБи.