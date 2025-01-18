Покровський напрямок. Понад 30 атак відбулося між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 18.01.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Залізний Міст Чернігівської області; Попівка, Соснівка та Прогрес Сумської області.

На Торецькому напрямку відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. На Маркове ворог скинув два КАБи.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Глушківка зазнала удару КАБом.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 12 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Одрадне, Розлив, Веселе та Темирівку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.

Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.