Покровський напрямок. Понад 30 атак відбулося між ЗСУ та армією РФ

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Загалом від початку доби вже відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Головні тези:
- На Покровському напрямку відбулося понад 30 атак російських окупаційних військ, з яких 28 були відбиті силами оборони України.
- Ситуація на лінії фронту загострилася, зокрема в районах населених пунктів Лисівка, Промінь, Улакли та інших.
- ЗСУ активно протистоять ворожим атакам; українські війська відбили 10 з 16 атак на Торецькому напрямку.
- У зіткненнях ворога з українською армією загибло близько 1340 російських військових, а також було вражено більше 224 артилерійських постанов.
- Ракетні війська та артилерія Сил оборони нанесли удари по зосередженнях ворожих сил, завдали значних втрат окупантам.
Актуальна ситуація на фронті 18 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 18.01.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Залізний Міст Чернігівської області; Попівка, Соснівка та Прогрес Сумської області.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Глушківка зазнала удару КАБом.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. На Маркове ворог скинув два КАБи.
На Торецькому напрямку відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.
На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 12 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Одрадне, Розлив, Веселе та Темирівку.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.
Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили п’ять атак загарбницьких військ, на даний час тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 224 артилерійських ударів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
особового складу — близько 817160 (+1340) осіб,
танків — 9803 (+0) од,
бойових броньованих машин — 20394 (+13) од,
артилерійських систем — 22040 (+21) од,
РСЗВ — 1262 (+0) од,
засобів ППО — 1046 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22579 (+13),
крилатих ракет — 3049 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 34325 (+69) од,
спеціальної техніки — 3699 (+0)
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби ППО російських загарбників, — зазначають у Генштабі.
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