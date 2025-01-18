Покровское направление. Более 30 атак произошло между ВСУ и армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Покровское направление. Более 30 атак произошло между ВСУ и армией РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Всего с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего сражений зафиксировано на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении произошло более 30 атак оккупационных войск, 28 из них были отбиты украинской армией.
  • Силы обороны активно противостоят вражеским атакам, отразив 10 из 16 атак на Торецком направлении.
  • Погибли около 1340 российских военных, а также были нанесены удары по сосредоточениям вражеских сил, нанеся значительный урон оккупантам.
  • Ситуация обострилась в районах Лисовка, Луч, Улаклы; украинские войска сдерживают натиск противника на Покровском направлении.
  • Ракетные войска и артиллерия Сил обороны применили удары по вражеским силам на фронте, понесены значительные потери военных и техники сил РФ.

Актуальная ситуация на фронте 18 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимофеевки Харьковской области; Железный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

  • На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка получила удар КАБом.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек. На Маркове враг сбросил два КАБа.

  • На Торецком направлении произошло 16 вражеских атак в районах Торецкого, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улакли и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

  • На Новопавловском направлении захватчики атаковали 12 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

  • На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

  • Однажды безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников в Приднепровском направлении.

  • Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отразили пять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 817160 (+1340) человек,

  • танков — 9803 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин — 20394 (+13) ед,

  • артиллерийских систем — 22040 (+21) ед,

  • РСЗО — 1262 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1046 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 22579 (+13),

  • крылатых ракет — 3049 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34325 (+69) ед,

  • специальной техники — 3699 (+0)

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков, отмечают в Генштабе.

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