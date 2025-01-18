Покровское направление. Более 30 атак произошло между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимофеевки Харьковской области; Железный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

На Торецком направлении произошло 16 вражеских атак в районах Торецкого, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек. На Маркове враг сбросил два КАБа.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка получила удар КАБом.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улакли и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 12 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

Однажды безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников в Приднепровском направлении.