ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 330 российских оккупантов

Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.01.2025 по российскому вторжению. Всего с начала суток 18 января произошло 176 боевых столкновений. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Украинские силы добились успеха на Покровском направлении, обезвредив более 330 российских оккупантов.
- За 18 января произошло 176 боевых столкновений, большинство из них - на Покровском направлении.
- Украинские защитники успешно отразили несколько волн наступательных действий врага на различных направлениях.
- Воздушные силы ВСУ активно участвовали в отражении ракетных и авиационных ударов противника, уничтожив десятки беспилотников и ракет.
- Актуальная ситуация на фронте свидетельствует о готовности украинских войск к эффективному отражению агрессивных действий Российской Федерации.
Актуальная ситуация на фронте 18 января
Российские террористы нанесли четыре ракетных и 22 авиационных удара, привлек шесть ракет и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, врагом привлек 817 дронов-камикадзе и произвел более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шейковке и Боровской Андреевке.
Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами. На Маркове противник сбросил два КАБа.
На Торецком направлении враг совершил 19 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Крымского и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. оккупанты сбросили КАБ на Петровку.
Покровское направление : с начала этих суток противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверевое, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славя , Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Отрадное, Константинополь, Новоселка, Разлив, Веселое и Темировка.
В Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника.
На Курском направлении наши защитники отразили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается по сей день. Враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 409 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.
Атака РФ на Украину 18 января
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое нападение противника началось еще в 19:00 17 января.
Десятки дронов и 4 ракеты были запущены российскими захватчиками из Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также Воронежской и Брянской областей страны-агрессорки.
В воздушный бой на этот раз были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
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