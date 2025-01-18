ВСУ обезвредили на Покровском направлении более 330 российских оккупантов

Российские террористы нанесли четыре ракетных и 22 авиационных удара, привлек шесть ракет и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, врагом привлек 817 дронов-камикадзе и произвел более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шейковке и Боровской Андреевке.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами. На Маркове противник сбросил два КАБа.