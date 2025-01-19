ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 818 740 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин.
- Из числа утерянных военных РФ с начала вторжения составляет 818 740 человек.
- Силы обороны уничтожили много российской техники, включая танки, артиллерийские системы и самолеты.
- В последние события на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений и активные действия со стороны врага на различных направлениях.
- Силам обороны удалось отразить многочисленные вражеские атаки по разным направлениям, что свидетельствует о высокой готовности и отваге украинских защитников.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9811 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 20 412 (+18) ед;
артиллерийских систем — 22 055 (+15) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1046 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 22 615 (+36) ед;
крылатых ракет — 3051 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 401 (+76) ед;
специальной техники — 3700 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один состав ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.
На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.
Двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.
Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.
За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боеприкосновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.
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