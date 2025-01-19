ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 818 740 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин.
  • Из числа утерянных военных РФ с начала вторжения составляет 818 740 человек.
  • Силы обороны уничтожили много российской техники, включая танки, артиллерийские системы и самолеты.
  • В последние события на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений и активные действия со стороны врага на различных направлениях.
  • Силам обороны удалось отразить многочисленные вражеские атаки по разным направлениям, что свидетельствует о высокой готовности и отваге украинских защитников.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9811 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 412 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 22 055 (+15) ед;

  • РСЗО — 1262 ед.;

  • средства ПВО — 1046 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 22 615 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 3051 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 401 (+76) ед;

  • специальной техники — 3700 (+1) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один состав ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.

  • На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

  • За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.

  • Двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населённых пунктов. Дачное, Улакли и Янтарное.

  • Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

  • За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боеприкосновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.

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