ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 18 бронемашин

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один состав ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.