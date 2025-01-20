ВСУ уничтожили в сутки почти 1700 солдат РФ и 10 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 820 430 военных.
Главные тезисы
- ВСУ отмечают об уничтожении 1690 российских военных и 10 танков за последние сутки.
- С начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 820430 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- В Силах обороны поражены пять районов сосредоточения личного состава и техники врага.
- На разных направлениях фронта пытались атаковать боевые подразделения врага, но украинские военные успешно отражали нападения.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9821 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 20 454 (+42) ед;
артиллерийских систем — 22 074 (+19) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1049 (+3) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 768 (+153) ед;
крылатых ракет — 3051 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 488 (+87) ед;
специальной техники — 3706 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства противовоздушной обороны противника.
На Харьковском направлении при поддержке авиации враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергеевки, Первомайского, Зеленого Роща, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодцев, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Временного Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 16 атак в направлениях Константинополя и Великой Новоселки. Кроме того, противник активно применял авиацию в направлении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-