ВСУ уничтожили в сутки почти 1700 солдат РФ и 10 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении при поддержке авиации враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергеевки, Первомайского, Зеленого Роща, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодцев, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Временного Яра и Белой Горы.