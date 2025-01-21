Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 822 030 военных.
Главные тезисы
- ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем, общее количество потерь российской армии уже превышает 822 тысяч военных.
- В рамках последних боевых действий украинские военные прекратили 152 атаки, поражая российские подразделения и технику.
- В разных направлениях было зафиксировано значительное количество атак и попытки продвинуться вражеских сил, однако украинские защитники успешно отбили нападения.
- На Курщине и других направлениях украинские войска отразили ряд атак инициированных российскими захватчиками.
- Украинские ВСУ активно ведут оборонительные действия и осуществляют контратаки по ликвидации угроз на фронте и защиты территории страны.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9833 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 20 477 (+23) ед;
артиллерийских систем — 22 134 (+60) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1050 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 898 (+130) ед;
крылатых ракет — 3051 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 682 (+194) ед;
специальной техники — 3710 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре состава военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов русских захватчиков.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районе Временного Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку от Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 11 атак российских захватчиков.
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