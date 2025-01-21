ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре состава военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов русских захватчиков.