ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 822 030 военных.

Главные тезисы

  • ВСУ уничтожили 1600 солдат РФ, 12 танков и 60 артсистем, общее количество потерь российской армии уже превышает 822 тысяч военных.
  • В рамках последних боевых действий украинские военные прекратили 152 атаки, поражая российские подразделения и технику.
  • В разных направлениях было зафиксировано значительное количество атак и попытки продвинуться вражеских сил, однако украинские защитники успешно отбили нападения.
  • На Курщине и других направлениях украинские войска отразили ряд атак инициированных российскими захватчиками.
  • Украинские ВСУ активно ведут оборонительные действия и осуществляют контратаки по ликвидации угроз на фронте и защиты территории страны.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9833 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 477 (+23) ед;

  • артиллерийских систем — 22 134 (+60) ед;

  • РСЗО — 1262 ед.;

  • средства ПВО — 1050 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 898 (+130) ед;

  • крылатых ракет — 3051 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 682 (+194) ед;

  • специальной техники — 3710 (+4) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре состава военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов русских захватчиков.

  • На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

  • На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

  • На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районе Временного Яра и в направлении Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку от Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надеевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и Янтарное.

  • В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 11 атак российских захватчиков.

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