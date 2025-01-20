Между ВСУ и армией РФ произошло 64 боевых столкновения с начала суток

С начала суток 20 января общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 64.
Главные тезисы
- Общее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ на 20 января достигло 64.
- Силы обороны ВСУ успешно отразили штурмы и нанесли врагу существенные потери техники.
- Ликвидировано 1690 российских захватчиков, а также уничтожено значительное количество танков, бронетехники, артиллерийских систем и другой техники врага за сутки.
- Информация об обстановке на фронте по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
- Силы обороны продолжают успешно отражать атаки армии РФ в разных направлениях фронта, хотя обстановка остается напряженной.
Актуальная ситуация на фронте 20 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Михальчина-Слобода и Мхи Черниговской области; Уланово, Пономаренко, Стариковое и Поповка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
Один вражеский штурм отразили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении.
Два штурмовых действия захватчиков остановили наши защитники вблизи Петропавловки и Загрызового на Купянском направлении.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Надежды, Новоегоровки, Макеевки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор. Также авиация противника нанесла удары КАБами по Зеленой Гае, Дробышеву и Зеленой Долине.
На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, получили отпор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек, продолжаются три боестолкновения. Под ударами авиабомб захватчиков оказались Николаевка и Ступочки.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе населённых пунктов Торецк, Крымское и Озаряновка. Также враг сбросил авиабомбы на Константиновку и Екатериновку.
На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надеевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами получили Первое Мая, Роза и Покровск.
На Новопавловском направлении остановлены два штурмовых действия противника, еще три штурма продолжаются до сих пор, захватчики пытаются идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и в направлении Привольного. Авиаудары пришлись по Константинополю и Новополю.
На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня раз безрезультатно штурмовал позиции наших защитников.
Трижды захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБа на территории России.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9821 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 20 454 (+42) ед;
артиллерийских систем — 22 074 (+19) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средств ПВО — 1049 (+3) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 768 (+153) ед;
крылатых ракет — 3051 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 488 (+87) ед;
специальной техники — 3706 (+6) ед.
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