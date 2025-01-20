Между ВСУ и армией РФ произошло 64 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Михальчина-Слобода и Мхи Черниговской области; Уланово, Пономаренко, Стариковое и Поповка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Один вражеский штурм отразили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении.

Два штурмовых действия захватчиков остановили наши защитники вблизи Петропавловки и Загрызового на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Надежды, Новоегоровки, Макеевки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор. Также авиация противника нанесла удары КАБами по Зеленой Гае, Дробышеву и Зеленой Долине.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, получили отпор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек, продолжаются три боестолкновения. Под ударами авиабомб захватчиков оказались Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе населённых пунктов Торецк, Крымское и Озаряновка. Также враг сбросил авиабомбы на Константиновку и Екатериновку.