Між ЗСУ та армією РФ відбулося 64 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 20.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Михальчина-Слобода та Мхи Чернігівської області; Уланове, Пономаренки, Старікове та Попівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.

Дві штурмові дії загарбників зупинили наші захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Надії, Новоєгорівки, Макіївки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких одне триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів КАБами по Зеленому Гаю, Дробишеву та Зеленій Долині.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок, наразі тривають три боєзіткнення. Під ударами авіабомб загарбників опинились Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк, Кримське та Озарянівка. Також ворог скинув авіабомби на Костянтинівку та Катеринівку.