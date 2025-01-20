Між ЗСУ та армією РФ відбулося 64 бойових зіткнення від початку доби

З початку доби 20 січня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 64.
Головні тези:
- З початку доби 20 січня відзначено 64 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- На різних напрямках фронту відбуваються активні бойові дії, зокрема у Харківській, Сумській, Чернігівській областях та інших.
- Сили оборони ЗСУ успішно відбили штурми та завдали ворогу суттєвих втрат техніки.
- За добу ліквідовано 1690 російських загарбників, а також знищено значну кількість танків, бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки ворога.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але сили оборони продовжують успішно відбивати атаки армії РФ.
Актуальна ситуація на фронті 20 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 20.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Михальчина-Слобода та Мхи Чернігівської області; Уланове, Пономаренки, Старікове та Попівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.
Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.
Дві штурмові дії загарбників зупинили наші захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Надії, Новоєгорівки, Макіївки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких одне триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів КАБами по Зеленому Гаю, Дробишеву та Зеленій Долині.
На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, отримали відсіч.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок, наразі тривають три боєзіткнення. Під ударами авіабомб загарбників опинились Миколаївка та Ступочки.
На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк, Кримське та Озарянівка. Також ворог скинув авіабомби на Костянтинівку та Катеринівку.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, вісім боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Перше Травня, Троянда та Покровськ.
На Новопавлівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника, ще три штурми продовжуються до цього часу, загарбники намагаються йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного. Авіаударів зазнали Костянтинопіль та Новопіль.
На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні один раз безрезультатно штурмував позиції наших оборонців.
Тричі загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБів на території Росії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1690 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9821 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 20 454 (+42) од.;
артилерійських систем — 22 074 (+19) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засобів ППО — 1049 (+3) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 768 (+153) од.;
крилатих ракет — 3051 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 488 (+87) од.;
спеціальної техніки — 3706 (+6) од.
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