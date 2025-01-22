ЗСУ знищили за добу майже 2 тис солдатів РФ та 11 танків

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1950 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 121 боєзіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка.