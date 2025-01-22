ЗСУ знищили за добу майже 2 тис солдатів РФ та 11 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 823 980 військових.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили майже 2 тисячі солдатів РФ та 11 танків за останню добу в зоні конфлікту.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла вражаючих цифр - 823 980 військових.
- Протягом останнього часу українські сили продовжують активно діяти на фронті, знищуючи техніку та ліквідовуючи супротивника.
- Українські захисники відбили численні атаки і заготовили сім штурмових дій ворога, не дозволяючи порушити оборонні позиції.
- Зафіксовано 121 боєзіткнення за останню добу, а авіація та артилерія Сил оборони нанесли десятки ударів по позиціях ворога у різних районах.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1950 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 9844 (+11) од;
бойових броньованих машин - 20485 (+8) од;
артилерійських систем - 22194 (+60) од;
РСЗВ - 1262 (+0) од;
засоби ППО - 1050 (+0) од;
літаків -– 369 (+0) од;
гелікоптерів - 331 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23039 (+141) од;
крилаті ракети - 3051 (+0);
кораблі/катери - 28 (+0) од;
підводні човни - 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 34837 (+155) од;
спеціальна техніка - 3711 (+1).
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 121 боєзіткнення.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районі Торецька.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Вчорв ворог завдав 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ, здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 - із РСЗВ . Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників.
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