ВСУ уничтожили за сутки почти 2 тыс. солдат РФ и 11 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боестолкновение.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре состава, два артиллерийских средства и еще один важный объект противника.

На Купянском направлении вчера произошло 10 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.