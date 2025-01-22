ВСУ уничтожили за сутки почти 2 тыс. солдат РФ и 11 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 823 980 военных.
Главные тезисы
- ВСУ успешно уничтожили почти 2 тысячи солдат РФ и 11 танков за последние сутки в зоне конфликта.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло впечатляющих цифр – 823 980 военных.
- В последнее время украинские силы продолжают активно действовать на фронте, уничтожая технику и ликвидируя противника.
- Украинские защитники отразили многочисленные атаки и заготовили семь штурмовых действий врага, не позволяя нарушить оборонительные позиции.
- Зафиксировано 121 боестолкновение за последние сутки, а авиация и артиллерия Сил обороны нанесли десятки ударов по позициям врага в разных районах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков – 9844 (+11) ед;
боевых бронированных машин – 20485 (+8) ед;
артиллерийских систем – 22194 (+60) ед;
РСЗО - 1262 (+0) ед;
средства ПВО – 1050 (+0) ед;
самолетов - 369 (+0) ед;
вертолетов - 331 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 23039 (+141) ед;
крылатые ракеты – 3051 (+0);
корабли/катера - 28 (+0) ед;
подлодки - 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155) ед;
специальная техника – 3711 (+1).
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 121 боестолкновение.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шестнадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре состава, два артиллерийских средства и еще один важный объект противника.
На Купянском направлении вчера произошло 10 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в Торецком районе.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Вчера враг нанес 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ, совершил 450 обстрелов, в том числе 16 - из РСЗО. Украинские защитники отразили семь штурмовых действий захватчиков.
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