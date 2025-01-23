Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупанты применяли артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Поповка, Толстодубово, Пономаренко, Студенок, Александровка, Тимофеевка, Середина-Буда, Малушино и Шалыгино Сумской области.

На Харьковском направлении сегодня произошло одно боевое столкновение. Авиация врага нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Туровому, Малым Проходам; Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

Пять штурмов захватчиков отражали наши воины вблизи Двухлетнего, Загрызового и Петропавловки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг три раза атаковал в районах Зеленой Рощи и Копанок, одно боестолкновение на это время не завершено.

На Сиверском направлении наши защитники отразили вражеский штурм неподалеку от Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении противник сегодня два раза штурмовал позиции украинских защитников, в районе Временного Яра идет бой.