Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боевых столкновений с начала суток

С начала суток 23 января общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 82. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывать КАБы и осуществлять атаки.
Главные тезисы
- С начала суток 23 января возросло количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ до 82, оккупанты продолжают применять авиацию и атаковать украинские населенные пункты.
- Украинские защитники уничтожили значительное количество вражеской техники, включая танки и боевые машины, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с захватчиками.
- Информация генерального штаба ВСУ от 23 января о боевых столкновениях и авиационных ударах по различным направлениям фронта, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.
- В результате действий украинских сил обороны за сутки ликвидировано более 1300 российских захватчиков, а также уничтожено значительное количество военной техники, включая танки, бронетехнику и артиллерию.
- Актуальная обстановка на фронте указывает на продолжающиеся ожесточенные бои и атаки со стороны армии РФ, что требует постоянного мониторинга и поддержки украинских защитников.
Актуальная ситуация на фронте 23 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупанты применяли артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Поповка, Толстодубово, Пономаренко, Студенок, Александровка, Тимофеевка, Середина-Буда, Малушино и Шалыгино Сумской области.
На Харьковском направлении сегодня произошло одно боевое столкновение. Авиация врага нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Туровому, Малым Проходам; Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.
Пять штурмов захватчиков отражали наши воины вблизи Двухлетнего, Загрызового и Петропавловки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг три раза атаковал в районах Зеленой Рощи и Копанок, одно боестолкновение на это время не завершено.
На Сиверском направлении наши защитники отразили вражеский штурм неподалеку от Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении противник сегодня два раза штурмовал позиции украинских защитников, в районе Временного Яра идет бой.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Делиевки, Крымского и Торецкого, до сих пор продолжается боестолкновение. Враг бил КАБами по Константиновке и Нелиповке.
На Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Новый Труд, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное с начала суток враг атаковал уже 45 раз, украинские защитники уже отбили 35 из них. ожесточенные бои. Авиаудары получили Улаклы и Алексеевка.
Три вражеских штурма уже отбиты нашими защитниками на Новопавловском направлении, всего за день враг пять раз атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки. В то же время враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Андреевка, Новополь, Новодаровка и Константинополь, сбросив управляемые бомбы.
На Курщине украинские защитники отразили пять атак захватнических войск, четыре боестолкновения продолжаются, кроме этого враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 24 КАБ, совершил 275 обстрелов позиций наших войск и инфраструктурных объектов на территории России.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9850 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 20497 (+12) ед;
артиллерийских систем — 22256 (+62) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средств ПВО — 1050 ед.;
самолетов — 369 ед;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23111 (+72) ед;
крылатых ракет — 3051 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед;
специальной техники — 3714 (+3) ед.
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