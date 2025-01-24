Между ВСУ и армией РФ произошло 117 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Большая Писаревка, Горки, Покровка, Кучеривка Сумской области; Янжуловка Черниговской области.

На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку от Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.

Силы обороны отбивают 25 атак россиян близ Временного Яра, Васюкивки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении , 17 боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными осталось четыре боестолкновения.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового. Продолжается четыре боестолкновения.

На Харьковском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Волчанска.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов. Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 16 боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг предпринял одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.