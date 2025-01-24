Между ВСУ и армией РФ произошло 117 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 24 января произошло 117 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток 24 января произошло 117 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отразили многочисленные атаки российских захватчиков.
- Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников по разным направлениям фронта.
- На оперативных направлениях продолжаются боестолкновения и атаки со стороны армии РФ.
- В результате действий Сил обороны Украины ликвидировано большое количество российских окупантов и техники.
Актуальная ситуация на фронте 24 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Большая Писаревка, Горки, Покровка, Кучеривка Сумской области; Янжуловка Черниговской области.
На Харьковском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового. Продолжается четыре боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными осталось четыре боестолкновения.
Силы обороны отбивают 25 атак россиян близ Временного Яра, Васюкивки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении , 17 боеприкосновений еще продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку от Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов. Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 16 боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг предпринял одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются — продолжаются противник.
Что известно о потерях армии РФ
По информации Генштаба, в течение суток 23 января на фронте произошло 125 боестолкновений с армией РФ. Ликвидировано еще 1,5 тыс российских окупантов.
личного состава — около 826820 (+1500) человек,
танков — 9852 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 20508 (+11) ед,
артиллерийских систем — 22295 (+39) ед,
РСЗО — 1263 (+1) ед,
средств ПВО — 1050 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23162 (+51),
крылатых ракет — 3051 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 34992 (+87) ед,
специальной техники — 3715 (+1)
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника, сообщают в Генштабе.
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