ВСУ ликвидировали 1500 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1500 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 125 боестолкновений с преступной армией РФ. Ликвидировано еще 1,5 тыс российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Основная информация о боевых действиях на восточном фронте в Украине.
  • Украинские вооруженные силы ликвидировали 1500 солдат РФ за сутки.
  • Потери армии РФ включают рекордное количество личного состава и военной техники.
  • Данные о безуспешных атаках российских оккупантов на различных направлениях фронта.
  • Генштаб Украины активно информирует об основных событиях и успехах на фронте в ходе боевых действий.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские оккупанты провели одну безуспешную попытку атаки в районе Липцев.

В направлении Купянска враг совершил 9 безуспешных атак неподалеку от Двухлетней, Загрызовой и Петропавловки.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 8 раз безуспешно атаковали вблизи Ямполевки, Новоегоровки, Зеленого Роща и Копанки.

В направлении Краматорска преступная армия РФ дважды безуспешно атаковала в районе Временного Яра.

В направлении Торецка украинскими военными отражены 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

В направлении Покровского ВСУ пресекли 63 попытки атак российских оккупантов вблизи Водяного Второго, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лисовки, Возрождения, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улакли и Янтарного.

Оккупанты 8 раз безуспешно пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.

На левобережье Днепра в Херсонской области отражены 2 безуспешные попытки вражеских атак.

На Курщине произошло 13 боестолкновений.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 826 тыс 820 (+1 тыс 500) человек,

  • танков — 9 тыс 852 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 508 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 22 тыс 295 (+39) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 263 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 162 (+51),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 51 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 992 (+87) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 715 (+1)

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника, сообщают в Генштабе.

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