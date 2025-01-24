По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 125 боестолкновений с преступной армией РФ. Ликвидировано еще 1,5 тыс российских оккупантов.
Главные тезисы
- Основная информация о боевых действиях на восточном фронте в Украине.
- Украинские вооруженные силы ликвидировали 1500 солдат РФ за сутки.
- Потери армии РФ включают рекордное количество личного состава и военной техники.
- Данные о безуспешных атаках российских оккупантов на различных направлениях фронта.
- Генштаб Украины активно информирует об основных событиях и успехах на фронте в ходе боевых действий.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские оккупанты провели одну безуспешную попытку атаки в районе Липцев.
В направлении Купянска враг совершил 9 безуспешных атак неподалеку от Двухлетней, Загрызовой и Петропавловки.
В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты 8 раз безуспешно атаковали вблизи Ямполевки, Новоегоровки, Зеленого Роща и Копанки.
В направлении Краматорска преступная армия РФ дважды безуспешно атаковала в районе Временного Яра.
В направлении Торецка украинскими военными отражены 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.
В направлении Покровского ВСУ пресекли 63 попытки атак российских оккупантов вблизи Водяного Второго, Миролюбовки, Мирнограда, Луча, Лисовки, Возрождения, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улакли и Янтарного.
Оккупанты 8 раз безуспешно пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.
На левобережье Днепра в Херсонской области отражены 2 безуспешные попытки вражеских атак.
На Курщине произошло 13 боестолкновений.
Что известно о потерях армии РФ
личного состава — около 826 тыс 820 (+1 тыс 500) человек,
танков — 9 тыс 852 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 508 (+11) ед,
артиллерийских систем — 22 тыс 295 (+39) ед,
РСЗО — 1 тыс 263 (+1) ед,
средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 162 (+51),
крылатые ракеты — 3 тыс 51 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 34 тыс 992 (+87) ед,
специальная техника — 3 тыс 715 (+1)
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