За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 125 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Ліквідовано ще 1,5 тис російських окупантів.
Головні тези:
- Збройні Сили України успішно діють на фронті, ліквідуючи російських окупантів
- За минулу добу відбулося 125 боєзіткнень на різних напрямках, зокрема на Харківщині, Донеччині та в інших регіонах
- Втрати армії РФ становлять рекордні показники: втрачена велика кількість особового складу та техніки
- Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують уражати ворожі позиції та знищувати військову техніку
- Генштаб України активно інформує про хід бойових дій та важливі події на фронті
Що відбувається на фронті
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели одну безуспішну спробу атаки в районі Липців.
У напрямку Куп’янська ворог здійснив 9 безуспішних атак неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 8 разів безуспішно атакували поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанки.
У напрямку Краматорська злочинна армія РФ двічі безуспішно атакувала в районі Часового Яру.
У напрямку Торецька українськими військовими відбито 15 ворожих атак в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.
У напрямку Покровська ЗСУ зупинили 63 спроби атак російських окупантів поблизу Водяного Другого, Миролюбівки, Мирнограду, Проміня, Лисівки, Відродження, Успенівки, Андріївки, Шевченко, Дачного, Улакли та Янтарного.
Окупанти 8 разів безуспішно намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині відбито 2 безуспішні спроби ворожих атак.
На Курщині відбулось 13 боєзіткнень.
Що відомо про втрати армії РФ
особового складу — близько 826 тис 820 (+1 тис 500) осіб,
танків — 9 тис 852 (+2) од,
бойових броньованих машин — 20 тис 508 (+11) од,
артилерійських систем — 22 тис 295 (+39) од,
РСЗВ — 1 тис 263 (+1) од,
засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 162 (+51),
крилаті ракети — 3 тис 51 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 тис 992 (+87) од,
спеціальна техніка — 3 тис 715 (+1)
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