ЗСУ ліквідували 1500 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1500 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 125 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Ліквідовано ще 1,5 тис російських окупантів. 

Головні тези:

  • Збройні Сили України успішно діють на фронті, ліквідуючи російських окупантів
  • За минулу добу відбулося 125 боєзіткнень на різних напрямках, зокрема на Харківщині, Донеччині та в інших регіонах
  • Втрати армії РФ становлять рекордні показники: втрачена велика кількість особового складу та техніки
  • Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують уражати ворожі позиції та знищувати військову техніку
  • Генштаб України активно інформує про хід бойових дій та важливі події на фронті

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели одну безуспішну спробу атаки в районі Липців.

У напрямку Куп’янська ворог здійснив 9 безуспішних атак неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 8 разів безуспішно атакували поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанки.

У напрямку Краматорська злочинна армія РФ двічі безуспішно атакувала в районі Часового Яру.

У напрямку Торецька українськими військовими відбито 15 ворожих атак в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.

У напрямку Покровська ЗСУ зупинили 63 спроби атак російських окупантів поблизу Водяного Другого, Миролюбівки, Мирнограду, Проміня, Лисівки, Відродження, Успенівки, Андріївки, Шевченко, Дачного, Улакли та Янтарного.

Окупанти 8 разів безуспішно намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині відбито 2 безуспішні спроби ворожих атак.

На Курщині відбулось 13 боєзіткнень.

Що відомо про втрати армії РФ

  • особового складу — близько 826 тис 820 (+1 тис 500) осіб,

  • танків — 9 тис 852 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 20 тис 508 (+11) од,

  • артилерійських систем — 22 тис 295 (+39) од,

  • РСЗВ — 1 тис 263 (+1) од,

  • засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 162 (+51),

  • крилаті ракети — 3 тис 51 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 34 тис 992 (+87) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 715 (+1)

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника, — повідомляють у Генштабі.

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