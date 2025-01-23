США розробляють для ЗСУ нову потужну зброю за програмою ERAM

В межах військової допомоги Україні США працюють над створенням для ЗСУ ракето-бомби за програмою ERAM, більшість деталей по якій утаємничені, і лише опубліковані базові очікувані параметри, наприклад, дальність застосування в 463 км.

США розробляють для ЗСУ ракето-бомбу ERAM

В рамках реалізації цієї програми американські військові хочуть інтегрувати на цю ERAM перспективну голівку самонаведення Quicksink, характеристики якої мають давати можливість навіть топити кораблі та інші морські цілі.

Вперше про існування програми ERAM стало відомо лише в липні 2024 року, хоча при цьому заявлялось, що контракт на старт робіт по цій ракетобомбі було видано ще в січні минулого року. Поширити

При цьому базові умови контракту передбачають, що ERAM має бути готова за 2 роки (тобто до 2026 року), і що обсяги виробництва мають складати 1000 одиниць на рік.

Окрім США, до цієї програми також залучені Україна, Данія та Нідерланди.

Видання The War Zone уточнює, що нещодавно дивізіон Stand-In Strike Управління озброєнь Центру керування життєвим циклом ВПС США (Stand-In Strike Division of the Air Force Life Cycle Management Center’s Armament Directorate) звітувало про прогрес в програмі ERAM.

В межах цього звіту було заявлено зокрема, що для фінансування робіт за цією програмою Пентагон обрав механізм Other Transaction Authority (OTA), який передбачає спрощений формат фінансування для перспективних проєктів. Наразі ERAM уже вийшов на той етап, коли його творці обирають систему наведення боєприпасу, яка зможе працювати навіть без опори на GPS-навігацію.

Власне, саме в цьому контексті й виникла ідея про можливу інтеграцію голівки самонаведення Quicksink на ERAM, і тут ВПС США вже начебто подали запит на те, щоб отримати для початку потенційний графік виробництва та ціну на перші десять прототипів такої ГСН, які можна буде інтегрувати на перспективну ракето-бомбу.

Як далі уточнює TWZ, особливість Quicksink полягає в тому, що там інтегровано радіолокаційну та інфрачервону голівки самонаведення. Авіабомба Quicksink невразлива до впливу засобів РЕБ противника.

Наразі Quicksink коштує 200 тис дол за одиницю, але ВПС США сподіваються, що в ході роботи над цією системою наведення вартість зменшиться до 50 тис дол за одиницю.

При цьому є сподівання, що Quicksink вдасться інтегрувати не тільки на JDAM або ERAM, але й на інші типи авіаційних боєприпасів, які уже зараз мають у своєму розпорядженні ВПС США, або можуть отримати у перспективі. Поширити

Що відомо про українську ракету “Рута”

В Україні провели успішні випробування ракети "Рута". Вона здатна розвивати швидкість до 500–800 км/год.

Як зазначається, "Рута" є розробкою українського стартапу Destinus. Вона виглядає як крилата ракета або реактивний дрон. Її основні характеристики включають:

Дальність польоту: до 300 км;

Призначення: виконання ударних, розвідувальних завдань або використання як мішень для тренувань.

Основною перевагою "Рути" є її високошвидкісний політ, що ускладнює протидію з боку російських мобільних вогневих груп та робить неефективними вертольоти у складі російської ППО.