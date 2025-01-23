США разрабатывают для ВСУ новое мощное оружие по программе ERAM

В рамках военной помощи Украине США работают над созданием для ВСУ ракето-бомбы по программе ERAM, большинство деталей по которой посвящены, и лишь опубликованы базовые ожидаемые параметры, например, дальность применения в 463 км.

США разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу ERAM

В рамках реализации этой программы американские военные хотят интегрировать на эту ERAM перспективную головку самонаведения Quicksink, характеристики которой должны давать возможность топить даже корабли и другие морские цели.

Впервые о существовании программы ERAM стало известно только в июле 2024 года, хотя заявлялось, что контракт на старт работ по этой ракетобомбе был выдан еще в январе прошлого года. Поделиться

При этом базовые условия контракта предусматривают, что ERAM должна быть готова за 2 года (т.е. к 2026 г.), и что объемы производства должны составлять 1000 единиц в год.

Кроме США, в эту программу также вовлечены Украина, Дания и Нидерланды.

Издание The War Zone уточняет, что недавно дивизион Stand-In Strike Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС США отчитывалось о прогрессе в программе ERAM.

В рамках этого отчета было заявлено, в частности, что для финансирования работ по этой программе Пентагон выбрал механизм OTA (Other Transaction Authority), предусматривающий упрощенный формат финансирования для перспективных проектов. ERAM уже вышел на тот этап, когда его создатели выбирают систему наведения боеприпаса, которая сможет работать даже без опоры на GPS-навигацию.

Собственно, именно в этом контексте и возникла идея о возможной интеграции головки самонаведения Quicksink на ERAM, и здесь ВВС США уже вроде бы подали запрос на то, чтобы получить для начала потенциальный график производства и цену на первые десять прототипов такой ГСН, которые можно будет интегрировать на перспективную ракето-бомбу.

Как далее уточняет TWZ, особенность Quicksink заключается в том, что там интегрирована радиолокационная и инфракрасная головка самонаведения. Авиабомба Quicksink неуязвима к влиянию средств РЭБ противника.

В настоящее время Quicksink стоит 200 тыс долл. за единицу, но ВВС США надеются, что в ходе работы над этой системой наведения стоимость уменьшится до 50 тыс. долл. за единицу.

При этом есть надежда, что Quicksink удастся интегрировать не только на JDAM или ERAM, но и другие типы авиационных боеприпасов, которые уже сейчас располагают ВВС США, или могут получить в перспективе. Поделиться

Что известно об украинской ракете "Рута"

В Украине провели успешные испытания ракеты "Рута". Она способна развивать скорость до 500-800 км/ч.

"Рута" является разработкой украинского стартапа Destinus. Она выглядит как крылатая ракета или реактивный дрон. Ее основные характеристики включают:

Дальность полета: до 300 км;

Назначение: выполнение ударных, разведывательных задач или использование в качестве цели для тренировок.

Основным преимуществом "Руты" является ее скоростной полет, что затрудняет противодействие со стороны российских мобильных огневых групп и делает неэффективными вертолеты в составе российской ПВО.