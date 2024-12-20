Литва будет инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница", которая является частью программы дальнобойности Украины.
Главные тезисы
- Литва выразила готовность инвестировать в украинскую ракету-дрон «Паляница», подчеркивая важность стратегического партнерства между странами.
- Межправительственные консультации между Украиной и Литвой укрепляют сотрудничество в сфере обороны и вопросах восстановления страны.
- Соглашение о выделении 0,25% от внутреннего продукта Литвой на оборонные нужды Украины отражено в двустороннем договоре безопасности между странами.
- Важное соглашение подписано после проведения межправительственных консультаций с делегацией из Литвы, показывая готовность к долгосрочному сотрудничеству.
Литва будет инвестировать в производство «Паляниці»
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с делегацией из Литвы во главе с премьер-министром этой страны Гинтаутасом Палуцкасом.
Среди других вопросов, которые были в повестке консультаций, премьер назвал восстановление нашего государства.
Мы благодарны за передачу Литвой оборудования из выведенных из эксплуатации Ингалинской АЭС и Вильнюсской ТЭС. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
Также среди тем были усиление торгово-экономических связей, членство Украины в ЕС и НАТО и усиление санкций против России и конфискация российских замороженных активов.
Литва и Украина подписали совместное заявление
По итогам прошедших в Киеве 20 декабря межправительственных консультаций с правительственной делегацией из Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом подписано совместное заявление.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Сегодня с премьер-министром и правительственной делегацией из Литвы мы провели результативные очень предметные переговоры. Наши договоренности зафиксированы в совместном заявлении, которое станет важным документом на ближайшую перспективу.
Он отметил, что победа Украины является общим приоритетом.
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