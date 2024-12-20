Литва будет инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница", которая является частью программы дальнобойности Украины.

Литва будет инвестировать в производство «Паляниці»

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам межправительственных консультаций с делегацией из Литвы во главе с премьер-министром этой страны Гинтаутасом Палуцкасом.

Провели с литовскими коллегами межправительственные консультации Украины и Литвы чрезвычайно важно для всей Европы, и сегодня мы сделали важные шаги для укрепления этого партнерства. всестороннюю помощь Литвы. Спасибо Литве и всем партнерам за готовность инвестировать в украинскую оборонку. В частности, Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляниця", который является частью нашей программы дальнобойности. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Среди других вопросов, которые были в повестке консультаций, премьер назвал восстановление нашего государства.

Мы благодарны за передачу Литвой оборудования из выведенных из эксплуатации Ингалинской АЭС и Вильнюсской ТЭС. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

Также среди тем были усиление торгово-экономических связей, членство Украины в ЕС и НАТО и усиление санкций против России и конфискация российских замороженных активов.

Призываем наших европейских партнеров разработать механизм, по которому Украина получит средства не только от доходов замороженных российских активов, но и сами эти активы. Агрессор должен заплатить. Это справедливо. Поделиться

Литва и Украина подписали совместное заявление

По итогам прошедших в Киеве 20 декабря межправительственных консультаций с правительственной делегацией из Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом подписано совместное заявление.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Сегодня с премьер-министром и правительственной делегацией из Литвы мы провели результативные очень предметные переговоры. Наши договоренности зафиксированы в совместном заявлении, которое станет важным документом на ближайшую перспективу.

Он отметил, что победа Украины является общим приоритетом.