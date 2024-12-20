Литва інвестуватиме у виробництво української ракети-дрона «Паляниця»

Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», яка є частиною програми далекобійності України.

Литва інвестуватиме у виробництво «Паляниці»

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.

Провели з литовськими колегами міжурядові консультації. Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили важливі кроки для зміцнення цього партнерства. Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Зокрема, посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем’єр назвав відбудову нашої держави.

Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку.

Також серед тем були: посилення торгівельно-економічних зв’язків, членство України в ЄС та НАТО та посилення санкцій проти Росії і конфіскація російських заморожених активів.

Закликаємо наших європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а і самі ці активи. Агресор має заплатити. Це справедливо. Поширити

Литва та Україна підписали спільну заяву

За підсумками міжурядових консультацій з урядовою делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом, що відбулися у Києві 20 грудня, підписано спільну заяву.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні з прем’єр-міністром та урядовою делегацією з Литви ми провели результативні, дуже предметні переговори. Наші домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане важливим документом на найближчу перспективу.

Він відзначив, що перемога України є спільним пріоритетом.