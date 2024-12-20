Литва інвестуватиме у виробництво української ракети-дрона «Паляниця»

Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», яка є частиною програми далекобійності України.
Головні тези:
- Литва готова інвестувати у виробництво української ракети-дрона «Паляниця» як частина спільної програми з обороноздатності.
- Були проведені міжурядові консультації, під час яких обговорювалися ключові аспекти співпраці між Україною та Литвою, зокрема, у сфері оборони.
- Україна і Литва підписали спільну заяву, що стала важливим документом на найближчу перспективу та підкреслює важливість стратегічного партнерства між країнами.
- Денис Шмигаль висловив подяку Литві за готовність інвестувати в українську оборонку та підтримку у питаннях відбудови країни та санкцій проти Росії.
- Угода про виділення Литвою 0,25% від свого внутрішнього продукту на оборонні потреби України відображена у двосторонній безпековій угоді між країнами.
Литва інвестуватиме у виробництво «Паляниці»
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками міжурядових консультацій з делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром цієї країни Гінтаутасом Палуцкасом.
Серед інших питань, які були на порядку денному консультацій, прем’єр назвав відбудову нашої держави.
Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. Сподіваємося на подальшу співпрацю на цьому напрямку.
Також серед тем були: посилення торгівельно-економічних зв’язків, членство України в ЄС та НАТО та посилення санкцій проти Росії і конфіскація російських заморожених активів.
Литва та Україна підписали спільну заяву
За підсумками міжурядових консультацій з урядовою делегацією з Литви на чолі з прем’єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом, що відбулися у Києві 20 грудня, підписано спільну заяву.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні з прем’єр-міністром та урядовою делегацією з Литви ми провели результативні, дуже предметні переговори. Наші домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане важливим документом на найближчу перспективу.
Він відзначив, що перемога України є спільним пріоритетом.
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