Цей наступ буде не останнім — Сирський про Курську операцію ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підсумовуючи 2024 рік, відзначив успішний контрнаступ на Курському напрямку, який, зокрема, дав надію, що «цей наступ буде не останнім».

Сирський високо оцінив Курську операцію ЗСУ

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Байрактар».

Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. Але ж ми мали і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, підняло настрій у військах та у суспільстві, дало нам надію, що цей наступ буде не останнім. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він наголосив, що «треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу».

Сирський приїхав на Курщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 січня 2025 року відвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором. Також Сирський озвучив цифри ліквідованих військових РФ на Курщині.

Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.