Цей наступ буде не останнім — Сирський про Курську операцію ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підсумовуючи 2024 рік, відзначив успішний контрнаступ на Курському напрямку, який, зокрема, дав надію, що «цей наступ буде не останнім».
Головні тези:
- Успішний контрнаступ на Курському напрямку дав надію на подальші перемоги військам України.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість готування до наступу, а не тільки оборони.
Сирський високо оцінив Курську операцію ЗСУ
Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Байрактар».
Він наголосив, що «треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу».
Сирський приїхав на Курщину
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 січня 2025 року відвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором. Також Сирський озвучив цифри ліквідованих військових РФ на Курщині.
Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.
30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, — ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.
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