Цей наступ буде не останнім — Сирський про Курську операцію ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Цей наступ буде не останнім — Сирський про Курську операцію ЗСУ

Сирський
Read in English
Джерело:  online.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підсумовуючи 2024 рік, відзначив успішний контрнаступ на Курському напрямку, який, зокрема, дав надію, що «цей наступ буде не останнім».

Головні тези:

  • Успішний контрнаступ на Курському напрямку дав надію на подальші перемоги військам України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість готування до наступу, а не тільки оборони.

Сирський високо оцінив Курську операцію ЗСУ

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Байрактар».

Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. Але ж ми мали і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, підняло настрій у військах та у суспільстві, дало нам надію, що цей наступ буде не останнім.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він наголосив, що «треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу».

Сирський приїхав на Курщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 січня 2025 року відвідав українських захисників на Курському напрямку. Він нагородив воїнів за їхню мужність і внесок у боротьбу з агресором. Також Сирський озвучив цифри ліквідованих військових РФ на Курщині.

Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, — ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція ЗСУ. Сирський оприлюднив загальну кількість знищених окупантів РФ
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський відреагував на переведення воїнів ПС у піхоту
Сирський відреагував на переведення воїнів ПС у піхоту
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це загроза. Сирський анонсував неприємний сюрприз для Путіна
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?