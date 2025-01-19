Сирський відреагував на переведення воїнів ПС у піхоту
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський відреагував на переведення воїнів ПС у піхоту

Сирський відреагував на переведення воїнів ПС у піхоту
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Джерело:  Андрій Цаплієнко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про існування розпорядження, яке забороняє переведення висококваліфікованого персоналу Повітряних сил, що пройшов навчання і спеціалізується на обслуговуванні літаків, у піхотні підрозділи.

Головні тези:

  • Олександр Сирський зазначив незамінність військових Повітряних сил, які мають унікальний досвід і фактично незамінні у підготовці обслуговування літаків.
  • Потреби фронту залишаються високими, і мобілізація не повністю покриває їх, тому необхідно посилювати особовий склад механізованих бригад.
  • Зменшення чисельності персоналу, який займається логістикою та обслуговуванням, проведено з метою не допустити спеціалістів на передову.
  • Генштаб підкреслює складність ситуації на полі бою та необхідність посилення сухопутних бригад на передовій шляхом відправлення фахівців з інших родів ЗСУ.
  • Олександр Сирський також заборонив переміщення фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, хто пройшов підготовку за кордоном в країнах-партнерах.

Військові ПС є незамінними

Це фахівці, у підготовку яких вкладено значні кошти, вони мають унікальний досвід і фактично незамінні, — зазначив Олександр Сирський.

Водночас за його словами, потреби фронту залишаються високими, і мобілізація не повністю покриває їх.

Особливо необхідно посилювати особовий склад механізованих бригад. У зв’язку з цим у "розумних межах" зменшують чисельність персоналу, який займається логістикою, забезпеченням та обслуговуванням, — ці рішення штаб прорахував заздалегідь.

Наше завдання — не допустити, щоб такі спеціалісти потрапляли на передову. У разі виникнення подібних проблем ми повинні оперативно реагувати.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Генштаб прокоментував переведення військових ПС у Сухопутні війська

Генеральний штаб Збройних Сил України звертає увагу на те, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Окрім того, наголошується, що Повітряні Сили ЗС України роблять все можливе, щоб наростити штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

Також Генштаб ЗСУ нагадує, що ситуація на полі бою справді складна.

Не можна ігнорувати той факт, що на багатьох ділянках бракує піхотинців.

Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони.

Генштаб також додає, що головком ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

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