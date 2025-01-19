Сырский отреагировал на перевод воинов ПС в пехоту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о существовании распоряжения, запрещающего перевод высококвалифицированного персонала Воздушных сил, прошедшего обучение и специализирующегося на обслуживании самолетов, в пехотные подразделения.
Главные тезисы
- Александр Сырский отметил незаменимость военных воздушных сил, которые имеют уникальный опыт и фактически незаменимы в подготовке обслуживания самолетов.
- Потребности фронта остаются высокими и мобилизация не полностью покрывает их, поэтому необходимо усиливать личный состав механизированных бригад.
- Уменьшение численности персонала, занимающегося логистикой и обслуживанием, произведено с целью не допустить специалистов на передовую.
- Генштаб подчеркивает сложность ситуации на поле боя и необходимость усиления сухопутных бригад на передовой путем отправки специалистов из других родов ВСУ.
- Александр Сырский также запретил перемещение специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом в странах-партнерах.
Военные ПС незаменимы
По его словам, потребности фронта остаются высокими, и мобилизация не полностью покрывает их.
Особо необходимо усиливать личный состав механизированных бригад. В этой связи в "умных пределах" уменьшают численность персонала, занимающегося логистикой, обеспечением и обслуживанием, — эти решения штаб просчитал заранее.
Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращает внимание на то, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.
Кроме того, отмечается, что воздушные силы ВС Украины делают все возможное, чтобы нарастить штатное количество технического и летного персонала.
Также Генштаб ВСУ напоминает, что ситуация на поле боя действительно сложная.
Нельзя игнорировать тот факт, что на многих участках не хватает пехотинцев.
Генштаб также добавляет, что главком ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.
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