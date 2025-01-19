Сырский отреагировал на перевод воинов ПС в пехоту
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский отреагировал на перевод воинов ПС в пехоту

Сырский отреагировал на перевод воинов ПС в пехоту
Read in English
Читати українською
Источник:  Андрей Цаплиенко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о существовании распоряжения, запрещающего перевод высококвалифицированного персонала Воздушных сил, прошедшего обучение и специализирующегося на обслуживании самолетов, в пехотные подразделения.

Главные тезисы

  • Александр Сырский отметил незаменимость военных воздушных сил, которые имеют уникальный опыт и фактически незаменимы в подготовке обслуживания самолетов.
  • Потребности фронта остаются высокими и мобилизация не полностью покрывает их, поэтому необходимо усиливать личный состав механизированных бригад.
  • Уменьшение численности персонала, занимающегося логистикой и обслуживанием, произведено с целью не допустить специалистов на передовую.
  • Генштаб подчеркивает сложность ситуации на поле боя и необходимость усиления сухопутных бригад на передовой путем отправки специалистов из других родов ВСУ.
  • Александр Сырский также запретил перемещение специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом в странах-партнерах.

Военные ПС незаменимы

Это специалисты, в подготовку которых вложены значительные средства, у них есть уникальный опыт и фактически незаменимые, — отметил Александр Сырский.

По его словам, потребности фронта остаются высокими, и мобилизация не полностью покрывает их.

Особо необходимо усиливать личный состав механизированных бригад. В этой связи в "умных пределах" уменьшают численность персонала, занимающегося логистикой, обеспечением и обслуживанием, — эти решения штаб просчитал заранее.

Наша задача — не допустить, чтобы такие специалисты попадали на передовую. При возникновении подобных проблем мы должны оперативно реагировать.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращает внимание на то, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.

Кроме того, отмечается, что воздушные силы ВС Украины делают все возможное, чтобы нарастить штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д.

Также Генштаб ВСУ напоминает, что ситуация на поле боя действительно сложная.

Нельзя игнорировать тот факт, что на многих участках не хватает пехотинцев.

Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны.

Генштаб также добавляет, что главком ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб раскрыл причину перевода воинов ВС в Сухопутные войска
Генштаб ВСУ
ВС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?