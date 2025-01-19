Сырский отреагировал на перевод воинов ПС в пехоту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о существовании распоряжения, запрещающего перевод высококвалифицированного персонала Воздушных сил, прошедшего обучение и специализирующегося на обслуживании самолетов, в пехотные подразделения.

Военные ПС незаменимы

Это специалисты, в подготовку которых вложены значительные средства, у них есть уникальный опыт и фактически незаменимые, — отметил Александр Сырский. Поделиться

По его словам, потребности фронта остаются высокими, и мобилизация не полностью покрывает их.

Особо необходимо усиливать личный состав механизированных бригад. В этой связи в "умных пределах" уменьшают численность персонала, занимающегося логистикой, обеспечением и обслуживанием, — эти решения штаб просчитал заранее.

Наша задача — не допустить, чтобы такие специалисты попадали на передовую. При возникновении подобных проблем мы должны оперативно реагировать. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращает внимание на то, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.

Кроме того, отмечается, что воздушные силы ВС Украины делают все возможное, чтобы нарастить штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д. Поделиться

Также Генштаб ВСУ напоминает, что ситуация на поле боя действительно сложная.

Нельзя игнорировать тот факт, что на многих участках не хватает пехотинцев.

Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны. Поделиться

Генштаб также добавляет, что главком ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.